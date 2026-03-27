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Habrá jornada de atención a pacientes con desgaste de rodilla en el Hospital IMSS-Bienestar

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El Hospital Rural 80 IMSS-Bienestar invita a la población marsoteña a participar en la Jornada de Traumatología, que se llevará a cabo el próximo mes de abril.

De acuerdo a la información difundida por el hospital a cargo del Dr. Jesús Velazco Muratalla, se atenderá a pacientes con Gonartrosis, que es desgaste de rodilla, dentro de cuya jornada se estarán aplicando infiltraciones a las personas diagnosticadas con este problema de salud.

Y para ser parte de los pacientes que serán atendidos, es importante que tengan el diagnóstico de Gonartrosis, que acudan a registrarse en el Hospital IMSS-Bienestar en el área de trabajo social de miércoles a viernes en un horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., en el entendido de que los tratamientos serán en el mes de abril, en fecha por confirmar.

Se trata, de que los pacientes con desgaste de rodilla tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

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