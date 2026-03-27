Garantiza Salud atención médica y de urgencias a vacacionistas en Semana Santa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 27 de 2026.- Con la instalación de 27 módulos en los puntos de mayor afluencia turística, se brindarán servicios médicos, orientación e incluso aplicación de vacunas, informó la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, durante una entrevista previa a una reunión de trabajo en Palacio de Gobierno.

La titular de la dependencia señaló que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se estableció una estrecha coordinación con Protección Civil, autoridades municipales, diversas dependencias y cuerpos de auxilio, con el propósito de garantizar atención médica oportuna durante la temporada de asueto.

En relación con la presencia de residuos de hidrocarburos detectados en el vecino estado de Veracruz, indicó que, hasta el momento, en Playa Miramar no se tiene registro de afectaciones, por lo que se estima que no impactará a los vacacionistas en Tamaulipas.

Precisó que existe coordinación permanente con las instancias correspondientes y que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) mantiene presencia en diversos puntos del estado para analizar y detectar oportunamente cualquier situación relacionada.

“Estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En estos momentos, personal de COEPRIS realiza recorridos en las playas del estado para constatar que los puntos turísticos se encuentran libres de hidrocarburos”, destacó Hernández Campos.

En otro tema, la secretaria fue cuestionada sobre los cambios realizados en la dependencia, a lo que respondió que se están evaluando áreas prioritarias en materia de salud para realizar los ajustes necesarios.

“De momento se han realizado cambios en oficinas centrales, particularmente en el área de recursos humanos. Lo importante es identificar áreas de oportunidad y fortalecer la operación institucional”, señaló.

Respecto a la prevención del sarampión, informó que se ha alcanzado un 72 por ciento de la meta establecida en la estrategia nacional de vacunación, lo que refleja una respuesta favorable de la población; asimismo, destacó que Tamaulipas se mantiene sin casos registrados de esta enfermedad.

“Seguimos sin casos de sarampión en el estado. Sin embargo, no estamos exentos, por lo que es fundamental continuar reforzando las campañas de prevención, especialmente ante la llegada de turistas en este periodo vacacional”, puntualizó.