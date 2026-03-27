Por: Raúl Terrazas Barraza

Mujeres IETAM

Falta mucho para que haya presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas, pero, el tiempo se llegará rapidísimo, por ello, eso sí, procesos y protocolos se cumplirán al pie de la letra en especial el asunto de la paridad de género, de ahí que se hable de mujer para el relevo en la conducción el IETAM que el cual despachará hasta enero del año que viene el Consejero Juan José Ramos Charre.

En la entidad han despachado en la presidencia del IETAM las Abogadas Tania Contreras López, actual titular del Poder Judicial de Tamaulipas y María de los Ángeles Quintero Rentería, ambas con un buen desempeño en el cargo, por tanto, quien llegue a sustituir al actual Consejero presidente, tendrá la vara muy alta.

Ya está allí dentro del Instituto como Conejera la Abogada Marcia Garza Robles, con una carrera electoral de primera la garantía de que, su paso por el Tribunal Electoral de Tamaulipas, le podría servir de base para el momento en el cual, el INE revise sus antecedentes y de entrar en el listado de las prospectas, el capítulo de la entrevista le permitirá afianzar sus propuestas.

En la actualidad existen integrantes del Consejo General, solo dos consejeras, Garza Robles y Mayra Gisela Lugo Rodríguez, los varones son el Mtro Eliseo García González y el licenciado Alfredo Díaz Díaz, así como, el presidente Ramos Charre, pero, falta la designación de dos consejeras porque hace unos meses debieron dejar sus cargos porque cumplieron con el periodo para el cual fueron electas, Deborah González Díaz e Italia Aracely García López.

A principios de noviembre del 2025 de las tres vacantes que había en el IETAM, el INE solo repuso una, al designar al licenciado Díaz Díaz, por ello se cree, que una vez presentadas las aspiraciones mismas que se sujetarán a los lineamientos del INE a partir del próximo mes de mayo, podría considerarse que alguna de ella será el relevo en el Consejo actual, sin dejar de lado la posibilidad de que una de las dos que en la actualidad trabajan en el Instituto, pueda escalar a la posición principal.

El IETAM, ha funcionado bien con mujeres al frente, como ha sucedido también con los varones, como es el caso de Ramos Charre, quien se dedicado a mejorar todos los procedimientos, incluso ir un paso adelante con la idea de que los representantes de los partidos políticos y sus dirigentes, pueda constatar siempre que en la organización de los proceso electorales el cumplimiento de la Ley es al cien por ciento.

Desde luego, de aquí al relevo en la presidencia del IETAM, hay una y mil cosas que deben de llevarse a cabo, si se toma en cuenta que solo faltan ya cinco meses para inicio del proceso electoral 2026-2027 mediante el cual se elegirán a las y los nuevos presidentes municipales y diputados locales del Congreso del Estado, amén de las reelecciones que puedan concretarse una vez que los partidos políticos autoricen que alcaldes y diputados de la actualidad opten por quedarse un período más si el voto de los ciudadanos resulta a su favor.

Los otros

El alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, dio el arranque de las acciones de apoyo para las vacaciones de Semana Santa y el Playazo en Miramar que se lleva a cabo desde la tarde del viernes y la mañana de este sábado.

Miembros del Cabildo, representantes de las dependencias federales y estatales, así como, de las organizaciones empresariales que otorgan servicios al turismo, se reunieron en la Plaza Gobernadores de la Playa Miramar para anunciar que el Ayuntamiento estará muy atento para apoyar a los paseantes que decidieron ir a Miramar para disfrutar de sus vacaciones.

La garantía de que cada parte de Miramar cumple con la condición sanitaria de playa limpia, es la divisa que los operadores turísticos de las entidades vecinas a Tamaulipas tienen para direccionar sus vacaciones, en el entendido además de que, el Gobierno del Estado que tiene a su cargo el Doctor Américo Villarreal Anaya, ha reforzado la vigilancia en todas las carreteras para seguridad de los viajeros durante sus traslados de sus lugares de origen a las costas tamaulipecas.

Son cinco playas además de Miramar en Madero, las que están listas para recibir a los vacacionistas, el Tesoro de Altamira, Barra del Torno en Aldama, La Pesca en Soto la Marina, Carbonera en San Fernando y Bagdad de Matamoros y, de todas el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, tiene reportes favorables de la condición sanitaria y la organización para apoyar a los paseantes con buenos servicios.

Por cierto, prestadores de servicios en playas esperan que el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya esté de visita para que pueda constatar la forma en que se han organizado para atender al turismo y que, sobre la base no solo de los atractivos, sino del respaldo de la administración estatal en materia de seguridad, permitirá rebasar el aforo a las playas, dado que ello representa derrama económica en los negocios.