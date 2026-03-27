Entrega Américo obras por más de 19 mdp en la UTMAR y destaca modelo educativo humanista

-El gobernador de Tamaulipas también constató el funcionamiento de la Gasolinera del Pueblo y visitó el campo tortuguero de playa La Pesca

Soto la Marina, Tamaulipas.- Marzo 27 de 2026.- El modelo humanista para la educación que impulsan los gobiernos de la transformación contribuye para tener cada vez una mejor sociedad, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya al entregar obras por más de 19 millones de pesos en la Universidad Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario.

Como parte de su gira de trabajo en este municipio, acompañado por la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez, el mandatario tamaulipeco presidió la Mesa de Paz en la que participaron las y los alcaldes de Jiménez, Casas, Aldama, Abasolo y González; además, constató el funcionamiento de la Gasolinera del Pueblo, realizó también un recorrido de supervisión en la playa del poblado La Pesca y visitó el Campo Tortuguero.

En la UTMAR, el gobernador entregó la construcción de la techumbre, un laboratorio de procesamiento de productos pesqueros y un campo de fútbol 7 con alumbrado, cerco, bancas y gradas.

En este plantel y luego de la bienvenida a cargo del rector Guadalupe Acosta Villarreal y del alumno Rubén Avalos Alfaro, quienes le agradecieron todo el apoyo para consolidar la transformación de esta universidad, el gobernador convocó a las y los universitarios a que comanden las oportunidades de desarrollo y crecimiento de la región y que la UTMAR siga siendo un centro de investigación para la acuacultura, las especies marinas y el desarrollo turístico, cuidando y protegiendo el medio ambiente.

En su intervención, el Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, explicó que durante el gobierno de Américo Villarreal, en Soto la Marina se han invertido 177 mdp en obra pública estatal, incluyendo infraestructura vial, espacios públicos, red de agua y drenaje, infraestructura educativa y la rehabilitación del gimnasio municipal, el auditorio local y la Casa de la Cultura.

Al término de este evento, el gobernador, acompañado por el Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, visitó la Gasolinera del Pueblo, una estación de venta de combustible con la marca propia del Gobierno del Estado, y constató la atención que se brinda al público de esta región.

Posteriormente, realizó un recorrido en el Campo Tortuguero, en donde el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker, le explicó que ya se cuenta con 16 nidos y 1,440 huevos de tortugas, que han comenzado a arribar a cuatro de los siete campamentos en la playa de La Pesca.

Durante su recorrido, el gobernador también constató el operativo de la policía montada, quienes hacen su recorrido a la orilla de la playa, y recibió una explicación del secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo.