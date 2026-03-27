EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández…

La presidenta municipal GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ hizo acto de presencia en el cuarto informe de labores del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA en el Polyforum de Ciudad Victoria a inicios de la presente semana…La joven alcaldesa marsoteña tuvo la oportunidad de agradecer al gobernador de Tamaulipas por el permanente apoyo que le ha brindado desde el primer día de su administración y de igual manera el jefe del ejecutivo estatal le reiteró su total respaldo para que a Soto la Marina le siga yendo bien…Pues rumbo a las vacaciones de Semana Santa 2026 la ocupación de hoteles en La Pesca ya está garantizada casi al cien por ciento…TOÑO ARELLANO CEPEDA empresario de esta comunidad indicó que hasta el pasado jueves ya el 90 por ciento de los cuartos de hospedaje se encuentran ya rentadas…Igual de cierto es que de acuerdo a lo que comentaron algunos dueños de restaurantes y negocios de diferentes rubros ya están surtidos a todo lo que da para satisfacer la demanda que se habrá de generar por parte de los miles de visitantes que ya han garantizado su llegada primero DIOS…Por cierto mi estimado amigo CHEMO CEPEDA también me comentó sobre sus óptimas perspectivas en cuanto a las ventas que habrá de tener en Semana Santa 2026 en su prestigiado mini súper ubicado en el lado sur de la plaza de esa comunidad y que tiene de espaldas la hermosa desembocadura del río…Me dio mucho gusto saludar a Don GUSTAVO MORA TAMEZ el pasado 21 de marzo en la ceremonia por el 220 aniversario del natalicio de BENITO JUÁREZ GARCÍA que presidió la alcaldesa GLYNNIS en la explanada principal de Soto la Marina…Pocas personas como don GUSTAVO sin ser nacidas en este municipio, le han aportado tanto a nuestra gente…Como dueño de los icónicos Transportes Tamaulipecos de la Costa, miles de marsoteños en diferentes etapas nos pudimos trasladar a Ciudad Victoria ya sea por cuestiones de trabajo de paseo o por la escuela…A las cinco de la mañana todos los días se podía escuchar la voz de su hermano PANCHITO anunciando la salida a la capital del estado…Cuando los tamaulipecos cerraron la cortina de su oficina en Soto la Marina hagan de cuenta que también se cerró una etapa muy sensible para nuestra comunidad y de igual manera en ese momento dio inicio la historia de grandeza de los viejos autobuses de color morado…Cabe destacar que don GUSTAVO MORA es un destacado e importante miembro de la masonería de nuestro municipio, misma que actualmente está cerrada para sus sesiones o tenidas…Cuando paso que es muy seguido por cuestiones de trabajo, por la casa de la maestra LAURA BARRIENTOS me vienen de inmediato los recuerdos de la Academia Comercial América con la que estuvo trabajando durante muchos años…No son pocos y pocas quienes egresaron de ese plantel educativo en las carreras de secretaria y contadores y que hoy en día se desempeñan en diferentes áreas y sectores del comercio o de la educación en Soto la Marina e incluso fuera de nuestra comunidad…Un día la maestra LAURA decidió cerrar las puertas de su institución pero el colectivo de Soto la Marina no olvida su aporte a nuestra sociedad…Mi reconocimiento y el mayor de los respetos hacia el equipo de trabajo del desayunador del DIF Soto la Marina…Desde las cinco de la mañana ya están trabajando en la elaboración de los desayunos que se entregan a abuelitos en estado vulnerable de esta cabecera municipal…Y a medio día preparan la misma cantidad de comidas las cuales son entregadas nuevamente en las casas de los beneficiarios…Pues en la Oficina Ffiscal del Estado a cargo del contador GUADALUPE CONDE VÁZQUEZ la próxima semana solamente se va a atender los días lunes y martes por motivo del receso de Semana Santa 2026…Así me lo comentó el propio funcionario en plática que sostuvimos afuera de la dependencia a su cargo.. Con quien perdimos la comunicación desde hace un buen de días es con el responsable de SEBIEN en Soto la Marina RAUL RAMIREZ MIRELES…De seguro en cuanto el periodo vacacional termine nos habremos de echar una buena plática misma que quedó pendiente y que tiene que ver entre otras cosas con la actualización del padrón de beneficiarios del programa de despensas del gobierno estatal…Pues este próximo martes se realizará la elección para elegir al próximo Comisariado del Ejido Soto la Marina que está formado por los poblados las Tunas y Tampiquito…Van a participar SILVERIO FRAGOSO JIMÉNEZ por un lado y PEDRO RIVERA por la contraparte…Los dos han platicado con el que escribe y la verdad es que cada uno de ellos confía en el apoyo mayoritario de sus compañeros…Se percibe de lejecitos que ésta será una de las elecciones más competidas de los últimos años por el cargo de mayor representación, de este que es uno de los ejidos con mayor contenido político de nuestro municipio…Por cierto Tampiquito es también una de las comunidades que de manera tradicional recibe buena cantidad de turistas en Semana Eanta y ésta ocasión no va a ser diferente…Por ello es que algunas personas a las que les gusta el comercio con toda seguridad que van a aprovechar el flujo de visitantes a la parte del río…También en los topes de Las Tunas las señoras y jovencitas que ofrecen diversos productos se están sobando las manos con ansias de que ya inicie el flujo de turistas rumbo a las hermosas aguas del mar de La Pesca…Pocos municipios tan bendecidos como el nuestro en cuanto tiene que ver con sus variados puntos de atracción y es que aparte del mar tenemos ríos, ruinas como las de El Sabinito y sierra para los amantes de la naturaleza, entre otros espacios para el esparcimiento y el sano relax…Por otro lado es cierto que la administración de la presidenta municipal GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ ha llegado justo a la mitad de su trienio…Me imagino que a GLYNNIS se le hace que esto ha pasado muy rápido….Y también me imagino que para sus adversarios políticos estos 18 meses se les han hecho eternos, pero en verdad…Ha sido titánica la lucha de la joven alcaldesa en cuanto al desarrollo de su administración se refiere…Los adversarios prácticamente desde el primer día han intentado golpearla en lo mediático así como a ras de tierra, es decir en el territorio…Solamente que a ellos GLYNNIS les ha salido respondona…Si respondona….Pero respondona con hechos y acciones de beneficio para la sociedad…Respondona con accesos dignos a nuestro pueblo…Respondona con decenas de calles pavimentadas a base de concreto hidráulico…Respondona con la rehabilitación del gimnasio municipal y la casa de cultura…Respondona les ha salido GLYNNIS a sus contrarios políticos con cientos de metros rehabilitados de drenaje sanitario…Así les ha respondido GLYNNIS…Hablando de la presidenta municipal en el Ejido La Piedra le agradecen por los apoyos que les ha hecho llegar como también por los que les anunció en el evento de celebración del 89 aniversario de la fundación de tan importante comunidad de la zona sur…MARILU ALFARO ejidataria de esa localidad expresó ante El Redactor el reconocimiento por las obras anunciadas por GLYNNIS como las de la rehabilitación de la carretera de San José a La Piedra, la perforación del pozo para el suministro de agua del ejido y la construcción del edificio que albergará el COBAT de ese lugar… Ya sabemos que el tema de las obras es una obligación de los gobernantes…Pero también es verdad que el ser agradecidos como parte de la sociedad es de gente bien nacida…Pues la nota triste de la semana es el sentido fallecimiento de mis queridos primos LUPE SOTO ARELLANO y ROSY ARGUELLO PERALES en un lamentable accidente automovilístico en el tramo a La Pesca el pasado domingo por la tarde…Un matrimonio muy conocido en Soto la Marina…Gente de trabajo y de lucha permanente en sus anhelos de salir adelante por medio del esfuerzo diario…Los bisabuelos de mi primo LUPE como lo fueron LUIS INFANTE RODRÍGUEZ y FELIPA RIOS eran los abuelos maternos de un servidor…En paz descansen…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…