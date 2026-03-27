Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Gubernatura de dos años

* Tania la favorita

* Reunión de directores en la UAT

* Permanente el “Operativo anti alcohol” en Victoria

La próxima gubernatura en Tamaulipas 2028-2030 será solamente de dos años, de acuerdo a una iniciativa que seguramente la enviará en tiempo y forma el ejecutivo estatal al Congreso del Estado y en su momento aprobarse por parte de la mayoría morenista para empatar todo en el 2030.

Así en 2030 se realizarán las primeras elecciones concurrentes, es decir, en la que se elija en una jornada sola la gubernatura, 43 Ayuntamientos, 22 diputaciones locales, 8 diputados federales, las 2 senadurías y la presidencia de la República, respectivamente. Así se ve el panorama político para ese año par.

La gubernatura de Tamaulipas de dos años se elegirá en el año 2028 y se

establece que “por única ocasión, la Gobernadora o el Gobernador que resulte electo el primer domingo de junio de 2028, durará en su cargo solamente dos años, por lo que todo hace indicar que de acuerdo a la equidad de género seria mujer la que sigue.

Insisto, sin duda alguna serán mujeres las que encabecen las candidaturas y seguramente los partidos de oposición ya tienen nombres de mujeres para este relevo, sin embargo, conviene revisar los nombres de Morena en Tamaulipas, pues tendrá que presentar en su momento quien podría ir para la grande y lo represente en las urnas con garantía de triunfo.

En tanto, no descarte los nombres de la talentosa Tania Gisela Contreras López, actual Titular del Poder Judicial en Tamaulipas o Carmen Lilia Canturosas Villarreal, actual alcaldesa de Nuevo Laredo; por el Verde iría la actual senadora Maki Ortiz Domínguez; PT Cindy Robles o Diana Chavira Martínez y por el PAN anote a Imelda Sanmiguel Sánchez. Así que hay que ponerse “truchas” y váyale apostando a la favorita.

Reunión de directores en la UAT

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que dirige el rector Dámaso Anaya Alvarado, celebró este jueves pasado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Ciudad Victoria, su raíz educativa por cierto, la 17ava Reunión del Colegio de Directores de esta prestigiada institución, donde se abordaron importantes temas a tratar como es la aplicación de nuevos lineamientos en materia de recursos humanos para optimizar los mecanismos internos de organización, privilegiando la disciplina institucional y la eficiencia operativa como parte de la reunión de trabajo.

La reunión la encabezó el rector de la máxima casa mater, Dámaso Anaya Alvarado. Igualmente se presentó el balance de los primeros meses del año, resaltando la importancia de asegurar resultados tangibles en cada una de las dependencias académicas; reiterando que la UAT no solo debe responder a los cambios del entorno educativo, sino anticiparse a ellos, mejorando sus procesos internos y elevando sus estándares para mantenerse como una institución confiable, en crecimiento y con reconocimiento a nivel estatal y nacional.

Permanente el “Operativo anti alcohol” en Victoria

El operativo anti alcohol será permanente y funcionará todos los días de la semana, sobre todo en esta Semana Santa para prevenir accidentes, ya que han bajado estos en un 45 por ciento ocasionados por el alcohol y serán en diferentes horarios y lugares de la Ciudad.

Lo anterior lo dio a conocer el Director de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Victoria, Javier Córdoba González, quien además dijo que esta medida era con la finalidad de garantizar la seguridad de las familias y visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Es así que habrá la participación de elementos de distintas corporaciones, quienes trabajarán de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno para garantizar que las familias disfruten de las vacaciones con tranquilidad y regresen con bien a sus hogares, dijo el funcionario.

Así que el “operativo anti alcohol” estará presente todos los días de la semana, de lunes a domingo, en diferentes horarios y lugares de la capital tamaulipeca, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol. Y si toma, no maneje, agregó.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.