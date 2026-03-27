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Anuncia Oficina Fiscal licencia de conducir de 2 años a 938 pesos

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“Exhortamos a los propietarios de automóviles para que aprovechen las importantes promociones que se ponen a su disposición en lo que se refiere al costo que se está aplicando por la expedición de sus licencias de conducir.”

El CP Guadalupe Conde Vázquez, titular  de la Oficina Fiscal del Estado en este municipio es quien da a conocer lo anterior, resaltando que el costo de la licencia permanente es de 1,642 pesos, mientras que la de dos años es de solo 938 pesos.

La licencia de conducir es un muy importante y esencial requisito por lo que nadie debe de andar manejando sus unidades automotrices sin este plástico y por ello es que se debe de aprovechar esta promoción que les ofrece la          Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, indicó nuestro entrevistado.

Finalmente, el CP Guadalupe Conde Vázquez informa que el personal disfrutará del periodo vacacional, por lo que la oficina a su cargo la próxima semana solamente abrirá el próximo lunes y el martes.

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