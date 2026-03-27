Analizan acciones para fortalecer venta de ostión en municipios costeros

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 27 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la comercialización de la producción ostrícola proveniente de granjas acuícolas en operación en los municipios de Matamoros, San Fernando, Soto la Marina y Aldama, el Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, y el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, sostuvieron una reunión de trabajo con el presidente de la CANIRAC Victoria, Jesús Arnoldo Gómez González.

Durante este encuentro de vinculación colaborativa, se destacaron los procesos de cultivo de ostión que se desarrollan en la entidad, los cuales cuentan con el acompañamiento del Comité de Sanidad Acuícola y la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios, garantizando la calidad e inocuidad del producto.

El Secretario Antonio Varela Flores subrayó la importancia de integrar diversos productos agropecuarios de origen tamaulipeco en un paquete comercial que pueda ser promovido por el sector restaurantero en distintas regiones del estado, impulsando así el consumo local y fortaleciendo las cadenas productivas.

Por su parte, el presidente de CANIRAC Victoria, Jesús Arnoldo Gómez González, expresó el interés de la cámara en difundir entre sus agremiados las oportunidades de negocio que permitan consolidar acuerdos comerciales en beneficio de las y los productores tamaulipecos

Por último dijo que el Gobierno del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar el crecimiento del eslabón comercial como una estrategia clave para mejorar la rentabilidad de la producción pesquera, acuícola y agropecuaria en la entidad.