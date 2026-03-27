90% de reservaciones en hoteles de La Pesca: Toño Arellano Cepeda

Hasta el pasado jueves, la reservación de cuartos de hoteles en La Pesca se encuentra a un poco más del 90 por ciento rumbo al periodo vacacional de esta Semana Santa 2026, según información proporcionada por parte de Marco Antonio Arellano Cepeda.

El muy reconocido empresario del ramo de hotelería y restaurantero de esa populosa comunidad indica lo anterior, y resalta su firme confianza en cuanto a que para el fin de esta semana la reservación llegue al cien por ciento.

Señala nuestro entrevistado, que por esta razón, los dueños de negocios de diferentes ramos y giros, así como también los prestadores de servicios, ya están preparados para recibir y atender como se lo merecen a los miles de turistas que visitarán la Playa de la Pesca en este periodo vacacional de Semana Santa 2026.