Unen esfuerzos IDPET y Colegio de Notarios para proteger el patrimonio familiar

-Proximamente firmarán Convenio de Coordinación que garantizará soporte integral en orientación, asesoría y representación legal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 26 de 2026 .- El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) y el Colegio de Notarios de Tamaulipas establecieron una mesa de trabajo estratégica con el objetivo de eliminar barreras administrativas y brindar certeza jurídica a las familias tamaulipecas en situación de vulnerabilidad.

La reunión fue encabezada por la Directora General del IDPET, Roxana Guerrero Galván, y Raúl Enrique Padilla García, presidente del Colegio de Notarios de Tamaulipas, quienes centraron el diálogo en la optimización del protocolo de inscripción de bienes. Esta iniciativa busca agilizar los procesos notariales para las personas que reciben patrocinio jurídico gratuito por parte del Instituto.

“Siguiendo la visión humanista de nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya, buscamos que la justicia y la legalidad no sean un privilegio, sino una realidad accesible. Esta alianza con el notariado tamaulipeco es fundamental para brindar tranquilidad jurídica a quienes heredan un patrimonio”, destacó Guerrero Galván.

Como resultado de este encuentro, se establecieron las bases para la próxima firma de un Convenio de Coordinación. Este instrumento jurídico permitirá estrechar los lazos institucionales, asegurando que los servicios de orientación, asesoría y representación legal cuenten con un soporte notarial integral y eficiente.

Esta acción se suma a la reciente agenda de trabajo del IDPET, que incluye la descentralización de servicios en el altiplano tamaulipeco y la capacitación constante en “Buenas Prácticas” ; para consolidar una defensa pública sólida y ética.