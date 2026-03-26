Trabajan SET-SNTE en unidad en beneficio del magisterio tamaulipeco

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 26 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) trabajan en unidad en beneficio del magisterio tamaulipeco, aseguró Hugo Fonseca Reyes, subsecretario de Administración de dicha secretaría.

“Seguimos trabajando; hemos avanzado bastante de la mano de nuestro secretario, Miguel Ángel Valdez García. Seguimos trabajando en coordinación con la Sección 30, con el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño. Entonces, estamos escuchando al magisterio tamaulipeco; ha habido grandes avances en ese sentido. Entonces, es parte de esta reunión”, expresó.

Explicó que, de manera constante, la SET concursa las vacantes que se liberan de acuerdo con las jubilaciones de docentes, por lo que hace unos días se realizó la asignación de 12 plazas de nuevo ingreso para nivel primaria, que se ubicarán en los municipios y escuelas donde se requieren.

Destacó que, después de una gestión ante las autoridades federales, se logró el recurso para mil 500 horas más para las y los docentes de educación física tamaulipecos, proceso que se está desarrollando durante estos días; es decir, que el concurso para la asignación de dichas horas está vigente.

“Estamos hablando de 152 maestros que van a aumentar sus horas de educación física. En eso es parte de nuestro compromiso del señor gobernador, parte del compromiso del secretario, parte del compromiso que tenemos ahí en la Subsecretaría de Administración”, complementó.

Cuestionado sobre las exigencias del magisterio sobre la desaparición de la USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), comentó que la misma presidenta, Claudia Sheinbaum, ha mencionado que se analizará a nivel nacional si dicho organismo desaparece o se modifica, para cumplir de manera más eficaz con la función para la que fue creado.

“Estamos en espera de lo que se lleve a nivel federal y que podamos aplicar aquí en el estado. Por lo pronto, seguimos trabajando con las reglas del USICAMM, que todo el magisterio conoce, y esperemos los lineamientos federales para que se apliquen aquí en Tamaulipas”, complementó.

Reiteró el compromiso de la Secretaría de Educación en continuar haciendo equipo con la Sección 30 del SNTE para garantizar los derechos de las y los trabajadores de la educación y ofrecerles a las y los estudiantes una educación inclusiva, humanista, pertinente y de calidad, acorde a la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.