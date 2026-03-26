Refuerza DIF Tamaulipas acciones de prevención del cáncer de cuello uterino

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, el organismo impulsa estudios de papanicolaou, detección de VPH y campañas permanentes para el cuidado integral de las mujeres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 26 de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, reafirmó su compromiso con la salud de las mujeres mediante acciones permanentes de prevención, detección oportuna y atención médica integral.

A través del área de Salud Integral de la Mujer, el DIF Estatal ha atendido, de 2025 a la fecha, a más de mil 700 mujeres, a quienes se les han practicado y programado cerca de 800 estudios de papanicolaou y pruebas de detección del virus del papiloma humano (VPH), además de brindar consultas médicas, orientación y servicios de planificación familiar.

Como parte de estas estrategias, se mantienen campañas permanentes de papanicolaou y jornadas médicas en colonias, escuelas e instituciones, acercando los servicios de salud a quienes más lo necesitan.

En coordinación con la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, se llevó a cabo la conferencia “Hablemos de Prevención”, acompañada de la instalación de una unidad móvil en la que se realizaron estudios de citología cervical y detección de VPH a mujeres de 30 años en adelante.

Asimismo, se ofrecieron métodos anticonceptivos orales, inyectables, parches e implantes, así como la colocación de dispositivos intrauterinos, consultas médicas y estudios como el iBreast Exam, fortaleciendo una atención integral enfocada en la prevención.

Para continuar brindando estos servicios, el DIF Tamaulipas pone a disposición de las mujeres atención de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en la Calzada Luis Caballero número 297, en la colonia Tamatán de Ciudad Victoria, además de contar con atención telefónica para agendar citas y solicitar información.

Con estas acciones, el DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de cuidar la salud de las mujeres mediante la prevención, la información y el acceso a servicios médicos oportunos.