Reactivan caseta de inspección Zaragoza para control de movilización de ganado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 26 de 2026.-Gracias a las gestiones realizadas por el Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), se logró la donación de un remolque que será instalado en el punto de inspección Zaragoza, permitiendo la reactivación y fortalecimiento de esta importante caseta sanitaria.

El punto de inspección Zaragoza es uno de los de mayor flujo de movilización de ganado en la entidad, por lo que su correcta operación resulta fundamental para garantizar la sanidad pecuaria. Con este nuevo equipo, la caseta será habilitada nuevamente para la revisión y control del ganado que transita hacia el norte y centro del estado.

“El remolque funcionará como oficina y dormitorio para el personal, lo que permitirá mejorar las condiciones de trabajo y asegurar la operatividad permanente del punto de inspección. Actualmente, en este sitio laboran cuatro personas y se contempla, además, la incorporación de un binomio canino que apoyará en las labores de revisión”, resaltó.

Ante el contexto sanitario, particularmente por la presencia del gusano barrenador, este punto cobra especial relevancia, ya que en él se verifica que el ganado cuente con los tratamientos correspondientes, haya sido debidamente inspeccionado y se encuentre en condiciones óptimas para su movilización.

Asimismo, con la reactivación total de la caseta, se podrán realizar funciones clave como la revisión documental y la expedición de guías de movilización (guía REMO), lo que facilitará a los productores el cumplimiento de la normatividad, especialmente en traslados locales donde anteriormente no se contaba con este servicio.

Varela Flores destacó que, con estas acciones, el gobernador Américo Villarreal Anaya reafirma su compromiso de fortalecer las medidas de sanidad e inocuidad agroalimentaria, protegiendo el patrimonio de los productores y garantizando la calidad del ganado tamaulipeco.