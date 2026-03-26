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Promueve UTTN la paz, la tolerancia y a empatía entre sus estudiantes

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Reynosa, Tamaulipas.– Marzo 26 de 2026.- La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) promueve entre su comunidad estudiantil actitudes basadas en la empatía, la tolerancia y la convivencia pacífica, que fortalecen valores que contribuyen a la formación integral de las y los jóvenes.

Edgar Garza Hernández, rector de la universidad, expresó que, mediante actividades deportivas, culturales y de lectura, la institución se sumó a las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones, que impulsa el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Indicó que, a través de estas actividades reflexivas, participativas y formativas, la universidad reafirma su compromiso de ser un espacio seguro, inclusivo y libre de discriminación para todos, así como de impulsar la formación de ciudadanos responsables y respetuosos de los derechos humanos.

Compartió que, durante la jornada, se llevó a cabo un partido de voleibol en el que participaron con entusiasmo los estudiantes de los grupos 2° “A” y 2° “B” de la carrera de Administración, demostrando un gran espíritu deportivo, actividad que fomentó la colaboración, la sana competencia y la convivencia entre compañeros.

Dijo también que estudiantes de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento participaron en un torneo relámpago, fortaleciendo la integración entre las y los alumnos y promoviendo el deporte como una herramienta para el bienestar físico y social.

Refirió que estudiantes de la carrera de Datos e Inteligencia Artificial, del grupo 2° “A”, participaron en actividades deportivas y un almuerzo saludable, promoviendo hábitos de vida sanos y fortaleciendo la convivencia entre la comunidad estudiantil.

Mientras que estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información, del grupo 2° “A”, se sumaron a las actividades, participando en un juego de voleibol y reafirmando el compromiso de la comunidad universitaria con la promoción de la paz, la inclusión y la no discriminación.

Garza Hernández puntualizó que estas actividades reflejan el compromiso de la institución por fomentar espacios de participación, bienestar y convivencia que contribuyan a la formación integral de los estudiantes, cumpliendo con las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

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