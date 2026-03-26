Invitan a jornada de pajareada y exposición fotográfica en el Museo TAMUX

— Con acciones que acercan la ciencia y la naturaleza a la vida cotidiana, esta jornada en el Museo TAMUX consolida espacios de aprendizaje y convivencia que fortalecen la cultura ambiental y el compromiso ciudadano con la biodiversidad de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 26 de 2026.- Con el propósito de fomentar el conocimiento, la conservación y la apreciación de la biodiversidad local, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Comisión de Parques y Biodiversidad del Estado, invita a la ciudadanía a participar en la actividad “Pajareada en el TAMUX”, una jornada dedicada a la observación de aves y la convivencia con la naturaleza.

La actividad se realizará el próximo sábado 28 de marzo a las 7:00 de la mañana, con un recorrido de observación de aves en los alrededores del Museo de Historia Natural de Tamaulipas TAMUX, en colaboración con la Tropa Pajarera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El Vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó que este tipo de actividades forman parte de las acciones que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, para fortalecer la educación ambiental y promover el cuidado del patrimonio natural de Tamaulipas.

“Estas actividades permiten que las familias conozcan la riqueza natural que existe en nuestro entorno y se involucren en su conservación, la observación de aves es una forma de conectar con la naturaleza y generar conciencia sobre la importancia de proteger nuestros ecosistemas”, expresó Rocha Orozco.

El punto de reunión será la entrada principal del Museo TAMUX, desde donde iniciará el recorrido guiado que permitirá a los participantes identificar diferentes especies de aves que habitan en la zona, además de aprender sobre sus características, hábitos y la importancia de su preservación.

Entre los objetivos de esta jornada se encuentran fomentar el conocimiento y la apreciación de las aves locales, promover la conservación del entorno natural, incentivar la observación responsable de la biodiversidad y generar espacios de convivencia y aprendizaje comunitario.

A las y los asistentes se les recomienda llevar binoculares en caso de contar con ellos, así como agua y algún snack o almuerzo ligero para disfrutar de la experiencia al aire libre. Al finalizar el recorrido, los participantes podrán convivir en un picnic comunitario, previo a continuar con la siguiente actividad programada.

Posteriormente, a las 10:00 horas, se realizará la inauguración de la exposición fotográfica “Aves del Río San Marcos”, integrada por imágenes captadas por el colectivo Amigos de las Aves, que busca mostrar la diversidad de especies que habitan en este importante ecosistema de la capital tamaulipeca.

La actividad está dirigida a familias, estudiantes y público en general, y contará con cupo limitado, por lo que se invita a las personas interesadas a participar en esta experiencia educativa y de contacto con la naturaleza en el Museo TAMUX.