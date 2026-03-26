Inició Plan Marina “Operación Salvavidas Semana Santa 2026” en La Pesca

La Secretaría de Marina, a través Sector Naval La Pesca, puso en marcha la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, en el marco de la implementación del Plan Marina, con el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia, para resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visiten los principales destinos turísticos del país durante la siguiente temporada vacacional, del 27 de marzo al 12 de abril del presente año.

A nivel local, dicha operación se llevará a cabo en la Playa La Pesca, así como en los centros turísticos que son áreas de responsabilidad de la Armada de México, en el desempeño de sus funciones como Guardia Costera, realizándose en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Dentro de este operativo se han desplegado elementos navales, entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases, Marinería y personal civil; asimismo, embarcaciones menores, empleadas para realizar el rescate de las personas que se lleguen a encontrar en peligro en la mar; con lo que se complementa el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas, con la misión principal de salvaguardar la vida humana en la mar.

Lo anterior, especialmente a través de: acciones de salvavidas, apoyo médico, vigilancia, seguridad marítima, y terrestre, con la misión de resguardar la integridad de las personas.

Cabe recalcar que, es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea.

Los niveles son señalados con banderas de diferentes colores: verde, indica que existen las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; amarillo, significa precaución, debido a las corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y rojo, indica que los bañistas NO deben ingresar al mar.

En este contexto, se instalarán puestos de socorro y rescate, donde elementos salvavidas

y de Sanidad Naval brindarán atención médica de primeros auxilios a quienes así lo requieran. No obstante, la Secretaría de Marina invita a la población en general a que durante su estancia en las playas tengan presentes las siguientes recomendaciones:

Respetar las indicaciones de los salvavidas. No descuidar a los niños en las playas. No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas o una

combinación de ambas.

Procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas. No nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas). En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), cerciorarse que no sean sobrecargadas, además de exigir chaleco salvavidas, revisar que éste sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a la medida de cada usuario.

No obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias. Utilizar protector solar. Tomar agua constantemente para hidratarse. No tirar basura en las playas.

Para atención de emergencias en la mar, el Sector Naval La Pesca pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico: 834-141-52-19. Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA 1).

De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, se mantiene trabajando con la misión de velar por la integridad de las personas y de salvaguardar la vida humana en la mar.