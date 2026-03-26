Destaca Américo al humanismo como su filosofía para impulsar el desarrollo de Tamaulipas

– Las y los maestros reconocieron al gobernador el apoyo a la reforma de la autonomía sindical

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 26 de 2026.- Ante cientos de maestras y maestros, el gobernador Américo Villarreal Anaya expresó que el “humanismo” es la mejor filosofía política que impulsa y desarrollará la transformación; y reiteró que la administración estatal trabaja con ahínco, todos los días, y con gran esperanza.

Durante el encuentro de unidad con el magisterio tamaulipeco, ante la presencia de Francisco González Mena, quien asistió con la representación del senador Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, y de Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30, el mandatario estatal insistió que el humanismo es nuestra forma de pensar y una visión para hacer mejor quehacer político y nuestras actividades.

En el Polyforum con más de tres mil profesores, el gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un reconocimiento a la fortaleza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), un gremio sindical -dijo- comprometido con la educación de nuestro país, y convocó a las y los maestros de Tamaulipas a seguir trabajando juntos por la construcción de una mejor sociedad.

“Me complace mucho estar hoy con ustedes, compartir este momento de información del SNTE, siempre comprometido con México, con nuestra patria y la educación de las nuevas generaciones de mexicanas y de mexicanos, y que trabajemos juntos con esa visión de futuro y que nos mantengamos en la curva del cambio con futuro”, expresó.

En el evento, el mandatario tamaulipeco recibió el reconocimiento de parte del Comité Directivo Seccional del SNTE por “impulsar políticas y acciones que fortalecen a los trabajadores de la Educación en Tamaulipas, reconociendo en los docentes el motor de transformación social y el futuro de nuestro Estado. Gracias por creer en la educación como el camino hacia un mejor Tamaulipas”.

En su intervención, Maribel Martínez Robledo, representante del Sindicato Magisterial en Tamaulipas, también destacó el impulso que en su momento brindó el gobernador Américo Villarreal para lograr la reforma a la autonomía sindical, que se votó a nivel federal el 15 de diciembre de 2025 y que también fue una realidad en Tamaulipas, a partir del 27 de febrero de 2026.

“Fue posible porque un hombre demócrata, valiente, libertario, como el gobernador Américo Villarreal, la sancionó y concluyó su proceso legislativo firmando el decreto y publicándolo en el periódico del Estado. Gracias, señor gobernador, a nombre de todas y todos los trabajadores al servicio del Estado, de las maestras y los maestros y, desde luego, del senador Alfonso Cepeda Salas”, mencionó.

En su intervención, el secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, dio a conocer que, como una muestra más del compromiso del gobernador del Estado con el magisterio, el día de mañana se entregarán 1,600 horas a docentes de Educación Física y, además, se ha elaborado el documento “Tamaulipas Educa”, una iniciativa que traza la ruta educativa para los siguientes 30 meses de la administración estatal, con 10 compromisos y 100 acciones concretas en todo el estado.

También se contó con la presencia de Luisa Eugenia Manatou Galván, secretaria de Administración; Sandra Mejía Bárcena, directora del IPSSET; Domingo Echavarría Morquecho, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas; las diputadas locales Blanca Anzaldúa Nájera y Yuriria Iturbe Vázquez; la secretaria general del SUTSPET, Blanca Valles Rodríguez, y los representantes del SNTE en Tamaulipas, Juan Antonio Rodríguez González y Gaudencio Hernández Burgos.