Consolida SERTT modelo de Radio Multicast y nuevas señales de AM

Destacan en Junta de Gobierno transformación de Radio y Televisión Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 26 de 2026.- El Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas (SERTT) llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2026 de su Junta de Gobierno, en la que se abordaron temas estratégicos en materia financiera, administrativa y operativa, orientados al fortalecimiento institucional del organismo.

Durante la sesión, el Director General del SERTT, Ulises Brito Aguilar, presentó el informe de actividades correspondiente al primer trimestre de 2026, en el que destacó la transformación de la programación, con la incorporación de nuevos contenidos en las frecuencias de AM y FM, así como la implementación del modelo de Radio Multicast.

Entre los principales avances, se resaltó la consolidación de proyectos en formato Multicast como Diálogos con Américo, enfocado en la rendición de cuentas y el diálogo ciudadano; así como el noticiero Pulso Ciudadano, que se transmite de manera diaria como un espacio informativo cercano, claro y oportuno.

Asimismo, se destacó la implementación del esquema de transmisiones especiales Pulso Ciudadano: Cobertura Total, utilizado para eventos de alto interés público, como el Cuarto Informe de Gobierno, permitiendo una difusión simultánea a través de plataformas Multicast, AM y FM.

Como parte del fortalecimiento de la radio pública, se informó la reactivación de la señal de AM con nuevos contenidos, así como la incorporación de la transmisión diaria de la conferencia matutina que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, ampliando el acceso de la ciudadanía a la información de la agenda nacional.

De igual forma, se destacan las alianzas estratégicas establecidas con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y el Tecnológico de Ciudad Madero, que permiten fortalecer la producción, capacitación, intercambio de contenidos y compartición de infraestructura.

En materia administrativa, se informaron avances en control interno y acciones orientadas a la transparencia, además de someterse a consideración de la Junta de Gobierno el Proyecto de Código de Ética en Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de robustecer el marco normativo institucional.

En la sesión participaron representantes de la oficina del Gobernador, de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Educación, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Turismo y la Secretaría de Administración.