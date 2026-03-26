Confirman cartel de lujo del CMLL para este jueves en Ciudad Victoria

Las estrellas Stuka Jr., Rey Insólito y el victorense Silver Fly dieron a conocer la cartelera que el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presentará este jueves 26 de marzo a las 20:00 horas, en el gimnasio de la Unidad Deportiva Siglo XXI, en la capital tamaulipeca.

Durante una conferencia de prensa realizada esta tarde en el restaurante Mesón del Valle, Stuka Jr. fue el encargado de dar la bienvenida y agradecer el respaldo del público.

“De parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, agradecemos el apoyo y esperamos que esta función sea del agrado de Ciudad Victoria. Es una cartelera internacional con talento de AEW (All Elite Wrestling) y del CMLL, con grandes rivalidades y un espectáculo de primer nivel”, expresó.

El luchador destacó el esfuerzo realizado para llevar este tipo de eventos a la ciudad e invitó a la afición a asistir.

“Hemos estado haciendo un gran esfuerzo para traer este espectáculo y esperamos que la gente nos apoye este jueves en esta gran función de lucha libre”, añadió.

Asimismo, informó que los boletos siguen a la venta en casi todas las localidades y habrá un cambio en el cartel, ya que Atlantis Jr. sustituirá a Máscara Dorada, quien fue requerido por AEW.

Por su parte, Silver Fly resaltó la participación del talento local y nacional que formará parte del evento.

“De nuestro talento tamaulipeco y nacional estarán Dragon King, Sagitta Bellator, Síndrome, Eclipse, Susto, New Star, Psicótico Xtreme, Stick Boy y el lagunero Rey Insólito”, señaló.

Finalmente, Stuka Jr. aseguró que el espectáculo en Ciudad Victoria estará a la altura de las grandes funciones del CMLL.

“Prácticamente no hay diferencia, es un cartel lleno de estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Será como vivir una noche de Arena México, pero en la Unidad Deportiva Siglo XXI, aquí en Ciudad Victoria”, concluyó.