Celebrará ITCA “Día Mundial del Teatro” con funciones gratuitas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 26 de 2026.- Este viernes 27 de marzo se conmemora el Día Mundial del Teatro, por lo que el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) celebrará con la presentación de obras teatrales gratuitas, a cargo de talentosas agrupaciones de Tamaulipas.

“Creamos una cartelera especial durante todo marzo, que abarca municipios como Reynosa, Matamoros, Victoria, Nuevo Laredo, Tampico y El Mante, el objetivo es conmemorar y difundir esta celebración tan importante dentro de las artes escénicas, ya que el teatro permite abrir espacios para hablar de temas importantes, propiciar la convivencia y la reflexión”, expresó Héctor Romero- Lecanda, director general del ITCA.

“El 27 de marzo, día específico de la celebración no será la excepción, atendiendo al interés del gobernador Américo Villarreal para que sigamos promoviendo también el trabajo del talento tamaulipeco en varias sedes”, agregó el titular de cultura estatal.

CIUDAD VICTORIA

La capital tamaulipeca tendrá dos opciones para conmemorar, con las puestas en escena, “La niña que fue Cyrano”, de Guillermo Baldo que se llevará a cabo a las 17:00 horas en el auditorio Consuelo Cantú Leal de la Casa del Arte y “El silencio de Júpiter”, de Brian Smythe Mendoza en el Auditorio Alberto López del Centro Cultural Tamaulipas a las 18:00 horas.

La primera de ellas será bajo la dirección de Elliot Ruelas y está enfocada en un público familiar, conmemorando también el mes de las mujeres.

Por su parte “El silencio de Júpiter”, dirigida por Carlos Valdez está dirigida a adolescentes y jóvenes mayores de 14 años.

Cabe destacar que esta puesta en escena a cargo de Colectivo Trueque hará una develación de placa en dicho evento por las 50 representaciones de su proyecto teatral.

EN OTROS MUNICIPIOS

Durante la misma jornada del 27 de marzo, se presentará en Matamoros la obra “Kayu”, original de Vale Arias y María Loredo, a las 18:00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas.

Por su parte, en Reynosa se dará una función de la obra “Cristal”, en el auditorio del IRCA Longoria, con una presentación especial a las 18:00 horas de la obra original de Luis Mario Flores.

En el mismo horario se llevará a cabo la lectura dramatizada “Voces del Llano, ecos de la memoria”, en la Cineteca de la Casa de Cultura de Tampico, basada en textos de Juan Rulfo, bajo la dirección de Enrique Torres.

Finalmente Nuevo Laredo se unirá a la celebración el día 28 de marzo con la función de “Wyrd”, original de Eduardo Torres y Cesariván Gaitanos, que dará inicio a las 18:00 horas en el teatro experimental del Centro Cultural Nuevo Laredo.

Con más de 26 actividades gratuitas, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes celebra esta importante conmemoración a nivel mundial.