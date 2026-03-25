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Transforma gobierno de Américo todas las regiones de Tamaulipas con más de 21 mil MDP en obra pública

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 25 de 2026.- Con una visión de desarrollo con sentido social y resultados tangibles, este año el valor acumulado de la obra estatal, superó los 21 mil millones de pesos (MDP). Esto significa, que el gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya ha superado lo invertido en las cuatro administraciones anteriores, impulsando así, la transformación de las seis regiones de Tamaulipas.

En el marco del Cuarto Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, destacó que esta inversión histórica, refleja un modelo de gobierno que ha priorizado la infraestructura como herramienta para el bienestar y el crecimiento económico.

Apuntó que se han ejecutado proyectos destacados en todo el territorio tamaulipeco, desde la región norte, centro, altiplano, valle de San Fernando, cañera y sur; atendiendo rubros prioritarios como infraestructura carretera, vial, educativa, hidráulica, de salud, seguridad, deportiva, turística y urbana.

“La planeación de las obras responde a las necesidades específicas de cada región, con un enfoque social que busca reducir desigualdades y generar mayores oportunidades para todas y todos”, subrayó el titular de la dependencia estatal.

Cepeda Anaya reafirmó su compromiso de seguir trabajando con transparencia y eficiencia, garantizando que la inversión en obra pública se refleje en beneficios concretos y palpables para todas y todos los tamaulipecos.

 

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