Trabajan SEBIEN y municipios en mejoramiento de parques

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 24 de 2026.- Con el objeto de impulsar actividades y acciones de mejoramiento en los Parques de Bienestar ubicados en los municipios de Gustavo Díaz Ordaz, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, San Fernando y Xicoténcatl, la secretaria de Bienestar Social Silvia Casas González, firmó un convenio de colaboración con las y los alcaldes de dichos municipios, quienes manifestaron su compromiso de trabajar unidos a favor de sus comunidades para favorecer la cohesión y el fortalecimiento del tejido social.

En la Sala de Juntas de la dependencia, situada en el piso 20 del Centro Gubernamental de la “Torre Bicentenario”, se reunieron las y los presidentes municipales, Nataly García Díaz, de Gustavo Díaz Ordaz; Juan Mendoza Fuerte, de Méndez; Adriana Hinojosa Ibañez, de Mier; Ramiro Cortéz Barrera, de Miguel Alemán; Verónica Aguirre de los Santos, de San Fernando y Mariela López Sosa, de Xicoténcatl, donde dejaron de manifiesto el trabajo compartido para el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

En esta reunión de convenio colaborativo se enfatizó la contribución para el mejoramiento de los espacios públicos destinados a la sana convivencia a través de lugares adecuados para que las familias disfruten unidas y en bienestar.

La secretaria de Bienestar, Silvia Casas hizo mención al trabajo que se viene realizando con las y los presidentes municipales de los 43 municipios del estado, que son reflejo de un compromiso colaborativo que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya, para continuar con la transformación hacia el desarrollo que demanda la ciudadanía.

Casas González, dijo también que a través de los Institutos de las Mujeres, del Deporte y de la Cultura y las Artes pertenecientes a SEBIEN, es posible llevar diversas actividades deportivas, culturales y apoyos para el desarrollo humano a cada uno de los Parques de Bienestar con que cuentan los municipios firmantes de este acuerdo colaborativo.

Asimismo los exhortó a sumarse a las actividades deportivas, artísticas y culturales que se desplegarán en todos los municipios del estado, en el marco del programa Mundial Social de Fútbol de la Copa FIFA 2026 que impulsa en el país la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Dijo que en ese escenario se realizarán murales alusivos a la fiesta mundialista en los 43 municipios, donde artistas urbanos tamaulipecos guiarán a niñas, niños y jóvenes a plasmar sus ideas y emociones en la creación de obras pictóricas.