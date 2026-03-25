Tamaulipas uno de los estados con mejor desempeño en fiscalización

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 25 de 2026.- En el marco del Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde se reportó un monto por aclarar de apenas el 0.02% del total fiscalizado, ubicando a Tamaulipas como uno de los estados que mejor desempeño tienen en la materia.

“Para nosotros, el buen gobierno significa que el presupuesto se use correctamente, siguiendo las reglas y llegando a la gente que lo necesita, este compromiso se refleja en resultados sin precedentes, en los que Tamaulipas es líder en transparencia, con una observación mínima del 0.02% por parte de la ASF y un historial de cero observaciones en las auditorías de la SAGB Federal lo que demuestra un control estricto y honesto en la aplicación de los recursos públicos”, expresó la secretaria Anticorrupción Norma Angélica Pedraza Melo.

Aseguró que estos resultados confirman el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y supervisión en la aplicación del gasto federalizado. Al combinar estos resultados de fiscalización con una atención ciudadana de respuesta total, Tamaulipas se sitúa entre los estados con mejor desempeño administrativo, asegurando que cada peso sea ejercido de manera honesta y responsable, y que cada voz y demanda sea escuchada y procesada.

“Desde el primer día, el gobernador Américo Villarreal Anaya nos instruyó a ser un gobierno que escucha, por tal motivo durante 2025, se han procesado 292 quejas, de las cuales 241 corresponden al Poder Ejecutivo, que es el área donde la Secretaría tiene competencia directa”, señaló la secretaria Anticorrupción Norma Angélica Pedraza Melo.

Destacó que los ciudadanos cuentan con el nuevo Sistema de Quejas y Denuncias del Estado de Tamaulipas, una herramienta tecnológica de desarrollo propio, que permite la recepción, registro y seguimiento de las inconformidades de manera ordenada y transparente.

Con estos resultados, el Gobierno de Tamaulipas impulsa una cultura de legalidad y confianza ciudadana, demostrando con hechos que cuenta con una estructura que escucha, actúa y responde con resultados tangibles a favor de las y los tamaulipecos.