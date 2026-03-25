Retoma Escuela Primaria “Lauro Aguirre” de Reynosa actividades normales tras incidencia

No hay reporte de personas lesionadas

Reynosa, Tamaulipas.- Marzo 25 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas informa a la comunidad educativa y a la ciudadanía que este día se registró un incidente en la Escuela Primaria “Lauro Aguirre”, ubicada en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Reynosa, que motivó la activación inmediata de medidas de protección para salvaguardar la integridad de alumnas, alumnos, personal docente, madres y padres de familia y que actualmente desarrolla sus actividades de manera normal.

De acuerdo con el reporte institucional levantado en el plantel, durante el ingreso de las y los estudiantes a la jornada escolar se presentó un padre de familia, quien asumió una conducta agresiva y violenta, generando una situación de riesgo dentro de la comunidad escolar. En el mismo reporte se hace constar que también hubo amenazas dirigidas a personal docente y directivo, así como un ambiente de alarma e incertidumbre entre quienes se encontraban en el plantel. Los reportes oficiales indican que no hubo personas lesionadas.

Ante dicha situación y con el propósito de proteger la integridad física y emocional de las y los alumnos, así como del personal educativo y de las familias presentes, se determinó la suspensión temporal de labores y la aplicación de medidas inmediatas de resguardo como establecen las guías y protocolos vigentes, incluyendo la evacuación preventiva del alumnado, además del reporte correspondiente al número de emergencias 911 para solicitar la intervención de las autoridades competentes. Posterior a la atención de la problemática, la institución retornó a sus actividades.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas condena cualquier acto de violencia dentro o en las inmediaciones de los espacios escolares. Las escuelas deben ser entornos seguros, de convivencia pacífica, respeto y formación integral, por lo que ninguna conducta que vulnere la tranquilidad, la seguridad o la dignidad de las y los integrantes de la comunidad educativa será tolerada.

Asimismo, esta dependencia reitera que acompañará a la dirección del plantel y al personal docente en las acciones administrativas y de coordinación institucional que correspondan, en estricto respeto al marco legal y priorizando en todo momento el interés superior de la niñez, así como con las acciones de intervención socioemocional que sean necesarias.

La Secretaría hace un llamado a madres, padres de familia y tutores a privilegiar siempre el diálogo, las vías institucionales y la convivencia respetuosa para la atención de cualquier diferencia o inconformidad. La educación exige corresponsabilidad, civilidad y compromiso de todas y todos.