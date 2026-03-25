Reconoce UTTN a empresas comprometidas con la inclusión laboral

Reynosa, Tamaulipas.– Marzo 24 de 2026.- La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), a través del Departamento de Inclusión y Equidad Educativa, entregó el “Reconocimiento a Empresas de la Región por Incentivar la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad”, en un evento realizado en sus instalaciones para celebrar el compromiso de las compañías de la región hacia las personas que enfrentan barreras para el desempeño laboral.

Edgar Garza Hernández, rector de la universidad, mencionó que esta actividad tuvo como objetivo reconocer públicamente a empresas que han demostrado un compromiso firme con la inclusión laboral de personas con discapacidad, promoviendo su contratación de acuerdo con su perfil profesional y generando entornos laborales accesibles e incluyentes.

Durante la ceremonia, se destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector educativo, empresarial y gubernamental para continuar impulsando oportunidades reales de inclusión laboral.

Además, se señaló que la UTTN ha desarrollado acciones desde el Departamento de Inclusión y Equidad Educativa, orientadas a fortalecer la educación inclusiva, la accesibilidad en el ámbito universitario y la vinculación con empresas de la región.

En la entrega de reconocimientos participaron empresas que han trabajado de manera cercana con la universidad para impulsar prácticas laborales incluyentes, como Emerson Tool y Kimball Electronics-México, representadas por personal de diversas áreas, expresó Garza Hernández.

Como parte del programa, se presentaron exposiciones sobre buenas prácticas laborales inclusivas, donde se compartieron experiencias relacionadas con la integración de personas con discapacidad en el ámbito laboral, así como las estrategias implementadas para generar entornos de trabajo más accesibles y equitativos.

Con estas acciones, en el marco del Mes de la Educación Especial e Inclusiva en el estado, la UTTN reafirmó su compromiso con la inclusión social y laboral, acorde con la visión educativa que impulsa el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas: la de construir una sociedad inclusiva, humanista y transformadora.