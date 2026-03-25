Realizan con éxito Feria Nacional de Empleo de la Mujer 2026 en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 25 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral y generar mayores oportunidades para las mujeres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevó a cabo la Feria Nacional de Empleo de la Mujer 2026, evento realizado en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, que reunió a empresas y buscadoras de empleo en un mismo espacio para facilitar su vinculación directa.

Durante esta jornada, se contó con la participación de más de 40 empresas presenciales y diversas opciones virtuales, ofertando alrededor de 450 vacantes en sectores comerciales, industriales y de servicios, con salarios competitivos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las tamaulipecas.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que este tipo de iniciativas permiten avanzar en la construcción de un mercado laboral más justo e incluyente, al tiempo que refrendó el compromiso de seguir impulsando estrategias que favorezcan la colocación de mujeres en empleos formales.

Asimismo, se subrayó que estas acciones forman parte de una política pública enfocada en fortalecer la autonomía económica de las mujeres, brindándoles herramientas y espacios que faciliten su desarrollo profesional.

Está feria fue encabezada por el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, quien estuvo acompañado por la Directora del Servicio Nacional del Empleo, Consuelo Nallely Lara Monroy, también acudió la diputada Gabriela Regalado Fuente, la líder del SUSTPET, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, el alcalde de Padilla, Ernesto Quintanilla y la directora del ITACE, Claudia Anaya Alvarado.

Con estas acciones, dijo, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir generando condiciones que impulsen el bienestar social y económico, en el marco del gobierno de la transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.