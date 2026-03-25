Promueve UPV vocación científica entre niñas y niños mediante taller de ciencias y tecnología

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 25 de 2026.- Docentes y estudiantes de la Maestría en Ingeniería y del Doctorado en Ciencias y Tecnologías Avanzadas de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), impartieron el curso-taller Ciencia, Humanidades y Tecnología en la Escuela Primaria “Ejército Mexicano”, con el fin de divulgar la ciencia y la tecnología.

Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la universidad, compartió que esta capacitación fue atendida por estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, con el propósito de fortalecer el programa Enseñanza Vivencial de las Ciencias, como parte de los esfuerzos orientados a consolidar la formación de vocaciones científicas tempranas.

Explicó que el curso-taller consta de cuatro ejes temáticos: aprendiendo a programar jugando, electrónica interactiva, laboratorio científico en Python y aplicaciones de realidad virtual y aumentada, los cuales estuvieron a cargo de docentes y estudiantes de maestría y doctorado.

“A los grupos se les presentó cada uno de los cuatro ejes temáticos, donde tuvieron oportunidad de conocer conceptos de programación, electrónica, física y realidad virtual, además de interactuar con los kits y proyectos que llevó el personal de la UPV para tal propósito”, precisó el rector.

Señaló que esta actividad contribuye con el enfoque del Club Jaguares, promovido por la universidad, agrupación cuyo propósito es atender el compromiso social mediante actividades y acciones que beneficien a la sociedad tamaulipeca.

Puntualizó que el conocimiento generado en la UPV es de gran potencial para impulsar la formación de estudiantes de educación básica, en línea con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2023-2028, en el marco estratégico Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para el Desarrollo.

Recalcó que con estas actividades se fortalece el programa de enseñanza vivencial de las ciencias en educación básica, como iniciativa fundamental para la promoción de vocaciones científicas entre las niñas y los niños, en sintonía con la visión que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.