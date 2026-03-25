Promueve DIF Tamaulipas la comprensión del autismo con conferencia “Historias que Transforman”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 25 de 2026.- Para sensibilizar a la comunidad en general, así como fortalecer el conocimiento sobre el autismo y reafirmar el compromiso social de construir entornos más empáticos, accesibles e inclusivos, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo la conferencia “Autismo: Historias que Transforman”, en el marco de la conmemoración del Día de la Concienciación sobre el Autismo y el Mes de la Educación Especial e Inclusiva.

“Hoy la labor del DIF Tamaulipas a favor de la población de atención prioritaria revela numerosas historias que transforman y que se han construido en el Centro de Autismo Tamaulipas (CATAM), que nos llenan de gran amor y satisfacción, así como de agradecimiento y felicidad. Nos motivan a seguir abriendo espacios como este, que fomentan la inclusión, el aprendizaje y la empatía”, dijo Patricia Eugenia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas, en su mensaje de clausura.

La ponencia estuvo a cargo de la doctora Tania Hernández Nodarse, licenciada en Educación con especialidad en Defectología y doctora en Ciencias Pedagógicas, con línea de investigación en la atención logofoniátrica en personas con trastornos de la comunicación y el lenguaje. Actualmente se desempeña como profesora titular y vicedecana de investigación, posgrado e internacionalización en la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, en Cuba.

Uno de los objetivos de esta conmemoración es concientizar a la población sobre el espectro autista, así como visibilizar el trabajo que se desarrolla en Tamaulipas a través del Centro de Autismo Tamaulipas, beneficiando a niñas y niños dentro del espectro autista mediante atención especializada y personalizada, que favorezca diagnósticos oportunos y el desarrollo de sus habilidades.

Desde el DIF Tamaulipas se refrenda el compromiso de seguir fortaleciendo el modelo integral de atención para niñas y niños dentro del espectro autista, contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa y empática, donde se respeten sus derechos y se garantice su inclusión plena, mejorando su calidad de vida y la de sus familias.