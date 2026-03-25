Llegarán más inversión a Matamoros, cierre TRICO por factores corporativos en EEUU: Ninfa Cantú

Gobernador instruyó a coordinar acciones para proteger derechos laborales y facilitar la pronta colocación del personal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 25 de 2026.- Al destacar que Matamoros es uno de los municipios con más potencial para la llegada de inversiones, la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, informó que el cierre de operaciones de la empresa TRICO Componentes obedece a un proceso de reestructuración financiera del corporativo First Brands Group en Estados Unidos, y no a factores locales municipales o regionales.

“Esta situación que responde a decisiones de carácter corporativo y son ajenas al desempeño productivo y laboral de la planta en el estado”; indicó en un encuentro con medios de comunicación.

Cantú Deándar señaló que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Gobierno del Estado ha dado puntual seguimiento a esta situación desde el primer momento, con el propósito de acompañar el proceso, proteger los derechos de las y los trabajadores y generar condiciones para su pronta reincorporación al mercado laboral.

“Desde el Gobierno de Tamaulipas hemos mantenido comunicación permanente y una coordinación institucional responsable para atender esta situación con seriedad, sensibilidad y sentido de oportunidad. Lo más importante en este momento es cuidar a las y los trabajadores, garantizar el respeto a sus derechos y abrir alternativas reales para su pronta colocación laboral”, expresó la secretaria.

Ninfa Cantú informó que, como parte de esta atención, se integró un equipo de trabajo interinstitucional conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Municipio de Matamoros, la industria establecida y el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM), con el objetivo de coordinar acciones y explorar oportunidades de contratación en otras empresas de la región para el personal afectado.

La titular de Economía subrayó que en todo momento se ha privilegiado la protección de los derechos laborales, así como el acompañamiento institucional para que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y conforme a la ley, en beneficio de las y los trabajadores.

Asimismo, destacó que este hecho no modifica las condiciones estructurales de competitividad que distinguen a Matamoros y a Tamaulipas como un estado con grandes fortalezas para la inversión y el desarrollo industrial.

“Tamaulipas mantiene un clima de inversión sólido, competitivo y confiable. Nuestra entidad y Matamoros cuentan con ventajas logísticas, talento humano calificado, infraestructura estratégica y una vocación industrial que sigue siendo altamente atractiva para el desarrollo de nuevos proyectos productivos”, afirmó.

En el caso de Matamoros, aquí se han concretado inversiones como KASCO, HSliding D, Fisher Dynamics, y el más grande proyecto de inversión en Tamaulipas que inició operaciones recientemente, Woodside Energy que representa una inversión de más de 10,400 mdd.

Finalmente, Ninfa Cantú reiteró que el Gobierno de Tamaulipas continuará trabajando de manera coordinada con el sector productivo, los organismos empresariales, los sindicatos y los distintos órdenes de gobierno para respaldar a las y los trabajadores y seguir fortaleciendo el dinamismo económico de Matamoros y de todo el estado.