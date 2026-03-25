Invirtió gobierno de Américo más de 9 millones de pesos en infraestructura tecnológica y de seguridad en CEDES de Tamaulipas

-La inversión se reflejó en mejor infraestructura del sistema penitenciario y servicios que mejoran las condiciones de vida de las PPLs

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 25 de 2026.- Con una visión humanista enfocada en prevenir la reincidencia delictiva, el gobernador Américo Villarreal Anaya destinó más de nueve millones 300 mil pesos en infraestructura tecnológica y de seguridad en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas lo que permitió brindar mantenimiento a los sistemas de videovigilancia y de inhibición de señal, destacó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero.

Además del fortalecimiento a las condiciones de supervisión y monitoreo, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2025 se invirtieron 12 millones de pesos en el arrendamiento de 25 vehículos: dos ambulancias, cinco camionetas tipo van, 10 sedanes y ocho pick-up destinados a optimizar las labores administrativas y de movilidad en los cinco CEDES.

La dignificación de la infraestructura penitenciaria no podía estar completa sin la población, por lo que en este cuarto año de gobierno se entregaron cuatro mil 500 uniformes, pares de calzado y juegos de cama a las personas privadas de la libertad (PPLs).

Al ser la reinserción social una tarea integral que contempla entre sus ejes rectores la educación, salud y capacitación para el trabajo, en el último año se brindaron cerca de 13 mil 500 servicios de salud física, psicológica y odontológica; 256 servicios educativos; y se celebraron más de 22 mil 500 actividades deportivas al interior de los CEDES.

Adicionalmente, más de mil 290 PPLs recibieron capacitación para el empleo y más de mil 100 participaron en actividades culturales y artísticas.