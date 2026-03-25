Invierte Gobierno de Tamaulipas 2 mil 600 MDP en infraestructura educativa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 25 de 2026.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), ha invertido en la presente administración estatal 2 mil 600 millones de pesos (MDP) en el rubro educativo.

El Director General del ITIFE, Sergio Castillo Sagástegui, mencionó que, de esta inversión, mil 300 millones corresponden al Instituto y el resto de los recursos al programa “La Escuela es Nuestra”; asimismo, señaló que el ejercicio 2025 registra un avance cercano al 97 por ciento en la aplicación de recursos, con una inversión aproximada de 480 millones de pesos.

Destacó que para 2026 se cuenta con más de 300 millones de pesos autorizados, con posibilidad de incremento para alcanzar un ejercicio cercano a los 500 MDP, y refirió que, de 2022 a la fecha, se han realizado más de 160 intervenciones en infraestructura eléctrica y se ha brindado atención a más de 800 escuelas en Tamaulipas.

Castillo Sagástegui agregó que se tiene identificado un grupo de entre 50 y 70 planteles que continuarán siendo atendidos en materia eléctrica, como parte del fortalecimiento de la infraestructura educativa en distintas regiones del estado.

Refirió que en este contexto, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo mediante la mejora continua de la infraestructura escolar, priorizando espacios seguros, funcionales y dignos para la comunidad estudiantil.