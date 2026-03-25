Gobierno del Estado y STPS activan atención inmediata ante situación laboral en empresa TRICO Componentes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 24 de 2026.- Ante la situación crítica que enfrenta la empresa TRICO Componentes S.A. de C.V. en Matamoros, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha desplegado desde el primer momento una estrategia integral de atención para salvaguardar los derechos laborales de más de 3 mil trabajadores.

Desde que se tuvo conocimiento del escenario derivado de la situación financiera del corporativo internacional First Brands Group, la dependencia estatal activó mecanismos institucionales de intervención, privilegiando el diálogo, la conciliación y el acompañamiento directo a las y los trabajadores afectados.

En este contexto, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, ha instruido una atención permanente y cercana, destacando que desde el primer momento se han implementado acciones concretas a través del Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas (CCLT) y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Tamaulipas, brindando asesoría jurídica, seguimiento colectivo y canales de comunicación abiertos con el sindicato, la empresa y organismos empresariales.

Como parte de estas acciones, se han sostenido reuniones continuas con representantes sindicales, directivos de la empresa, así como con organismos como INDEX y autoridades económicas, con el objetivo de explorar alternativas que permitan mitigar el impacto laboral en beneficio de las familias tamaulipecas.

Asimismo, se mantiene activa una mesa interinstitucional que fortalece la coordinación entre los distintos actores involucrados, priorizando en todo momento la estabilidad laboral, el respeto a los derechos de las personas trabajadoras de Tamaulipas y la construcción de acuerdos que contribuyan a una salida ordenada ante este escenario complejo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, sensibilidad y firmeza ante este tipo de contingencias, colocando en el centro de sus decisiones el bienestar de la clase trabajadora.

Illoldi Reyes señaló que las acciones forman parte de la visión del Gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a proteger el empleo, fortalecer la justicia laboral y garantizar condiciones dignas para todas y todos los tamaulipecos.