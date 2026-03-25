Por: Raúl Terrazas Barraza

Cepeda Salas en terrenos arnulfistas

Vaya, hasta que se dignará a verse con la dirigencia de la Sección 30 y, es en este día jueves, pero, también previo al periodo vacacional de Semana Santa.

Sí, aunque pareciera no creíble, el Senador Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México, estará en Ciudad Victoria para sostener una reunión con el Comité Seccional de la 30 y los titulares de las delegaciones sindicales de la entidad.

En tiempos pasados, la presencia de Cepeda Salas, pudo interpretarse como un gran cumplido porque un luchador permanente del sindicato de maestros, Arnulfo Rodríguez Treviño, fue electo de nuevo secretario general seccional luego de frenar las ambiciones de grupos con quienes las bases magisteriales no estaban de acuerdo.

Mejor aún, cuando a principios de diciembre del 2022, nadie esperaba que, a sus 75 años de edad el maestro villagranense repitiera como líder sindical, ya que, su primer periodo en ese cargo fue del 2007 al 2012.

En el Comité Nacional del Sindicato magisterial, también se quedaron sorprendidos de que los votos depositados en más de 230 casillas a finales del 2022, se quedarán en el camino sus contrincantes que hasta llegaron a ningunear la segunda postulación del profesor Arnulfo, pero, Abelardo Ibarra Villanueva de la planilla naranja y su compañero en el Comité Seccional, Naif Hamscho de la blanca, mordieron el polvo y perdieron.

El titular de la Sección 30 no ha hecho un mall papel, muy a la antigua sí, pero, con claridad en los objetivos muy personales de Rodríguez Treviño que son, sobreponer su corriente política a la de los líderes que se formaron en los escritorios y no en las delegaciones sindicales de la Sección 30, por tanto, el reconocimiento que pueda hacer de su trabajo Cepeda Salas deberá de entenderse como mecánico, automático y quizá sincero, pero, eso sí, a destiempo.

Par afortuna del dirigente nacional, llega a una entidad en la cual existe empatía entre líderes sindicales y político, dado que, el Gobernador como político, da prioridad a la educación al triple, porque ha sostenido que en Tamaulipas para alcanzar la transformación se mantendrá una estrategia basada en educación, educación y más educación.

También quedó claro que la dirigencia magisterial hace sus aportaciones para mejorar prestaciones y apoyos para los trabajadores de la educación, basta recordar que el lunes pasado, con motivo del Cuarto Informe de la administración estatal, el doctor Américo Villarreal Anaya reconoció la contribución del líder magisterial del estado en la reforma a la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, IPSSET, con la cual se dio certeza a los trabajadores estatales de la educación sobre el asunto de pensiones y servicios, para que no haya dificultades de aquí al 2050 o más.

El mandatario habló además del apoyo del sindicato magisterial para impulsar la educación de calidad a través de la nueva escuela pública y el fomento a los aprendizajes fundamentales, así que, el Senador Cepeda Salas llega a una entidad con mucha tradición sindical y educativa, para, con su presencia fortalecer la unidad sindical y dar a conocer los avances que su Comité Nacional ha llevado a cabo en beneficio de las y los maestros de Tamaulipas.

El dirigente nacional, sabe que el profesor Rodríguez Treviño llegó a pensar en ser candidato a la dirigencia que él ostenta y que, aunque todavía faltan varios meses para la renovación de la dirigencia estatal, el profe Arnulfo está puesto para la reelección si las bases llegan a decidirlo y además no están las cosas complicadas en el tema magisterial como para que el dirigente nacional venga a placearse.

Obvio, como quiera está bien que se reúna con los sindicalistas de Tamaulipas, porque así pagará las visita que en el pasado no hizo y, es seguro que se llevará la garantía de que esa unidad que viene a profesar ya existe, aunque como quiera, que bueno que viene a las 12 del día de este jueves.

No existe información oficial en el sentido de que el titular del Poder Ejecutivo de la entidad, Doctor Villarreal Anaya acuda a la reunión de trabajo de Cepeda Salas, pero, la lógica dicta que habrá de hacerlo, solo que tuviera agenda fuera de la entidad, no lo haría, dada la relación cordial y constructiva que tiene con el dirigente estatal de los trabajadores de la educación.

De que tiene que salir algo bueno del evento con las bases sindicales de la Sección 30, tiene que salir, dado que, nadie presagia que pueda presentarse alguna incomodidad, desencanto, mal entendido o discusión que lleve a momentos complicados.