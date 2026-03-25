Autopista Mante-Ocampo-Tula facilitará arribo de más turistas

-La conectividad de Tamaulipas avanza por vía terrestre, vía aérea y se trabaja en busca del arribo de cruceros

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 25 de 2026.- El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez destacó que el anuncio de la puesta en operación de la carretera Mante-Ocampo-Tula, es una gran noticia, que mejorará la conectividad, la movilidad de carga y el flujo de turistas a Tamaulipas.

“Es una de las maravillosas noticias que dio a conocer el gobernador Américo Villarreal Anaya en su Cuarto Informe de Gobierno”, señaló.

Refirió que en Tamaulipas la transformación en todos los rubros está en marcha, el gobernador Américo Villarreal Anaya fortalece el turismo con diversas acciones, estrategias e infraestructuras.

Precisó que la autopista Mante-Ocampo-Tula, uno de los proyectos de infraestructura carretera más importantes del estado y del norte de México, reducirá tiempos de traslados a la entidad y del centro del país, con ahorros en tiempo y recursos, entre otros más.

“Además, contamos con la conectividad de diversas aerolíneas en diversos destinos como Mexicana, Volaris, entre otras más y ya estamos trabajando con la promoción de cruceros”, dijo.

Para ello se sostienen encuentros con autoridades del gobierno federal, con quienes se está concretando la adaptación de la ex Aduana del puerto de Tampico, entre otros acuerdos más concluyó.