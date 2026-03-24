Priorizó Américo Villarreal inversión en seguridad durante el cuarto año de gobierno

-Con la entrega de 300 nuevas patrullas y más de siete mil unidades de equipo táctico, el Gobernador fortaleció las capacidades operativas de la Guardia Estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 24 de 2026.- Tras presentar su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador, Américo Villarreal Anaya, destacó la inversión en seguridad durante el último año de su administración, con más de 300 millones de pesos destinados a la adquisición de patrullas y equipo táctico para la Guardia Estatal.

En lo que respecta al parque vehicular, la inversión superó los 270 millones 301 mil 900 pesos en vehículos pick up doble cabina blindados, unidades blindadas tipo “Mamba” y sedanes equipados como patrulla. Estas unidades permiten ampliar la cobertura operativa, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer las labores de vigilancia en las distintas regiones de la entidad.

De manera complementaria, 92 millones 55 mil 225 pesos se invirtieron en equipamiento balístico, mediante la adquisición de siete mil 500 equipos integrados por chalecos, placas y cascos; fortaleciendo el recurso humano de esta corporación que, en el mismo periodo, entregó seis mil 450 constancias de capacitación a sus integrantes y otros cuerpos de seguridad pública.

Este trabajo interinstitucional se reforzó con la instalación de 629 cámaras de videovigilancia y 15 torres de telecomunicaciones en la entidad, alcanzando una cobertura del 99% en la red, favoreciendo la coordinación con una inversión en la actualización de la infraestructura de radiocomunicación de seguridad pública que superó los 41 millones 357 mil pesos, y se reflejó en la reducción del 56% del delito de Homicidio Doloso durante el 2025 con respecto al año anterior, cifra mínima histórica registrada desde el 2015.

En este año, avanzó la construcción de 15 Estaciones Seguras en la frontera, las cuales incrementarán los 142 mil 800 recorridos de seguridad realizados por el personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, acciones que se sumaron a los 10 mil 120 asistencias a la ciudadanía brindadas por la Dirección de Tránsito Estatal, las cuales consolidaron a Tamaulipas como el destino de playa de la región noreste y a su red carretera como segura para la movilidad del transporte de carga, pasajeros y automovilistas.

Dentro de las acciones realizadas para prevenir la reincidencia delictiva, se invirtieron 9 millones 300 mil pesos en infraestructura tecnológica y seguridad en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), lugares en los que se implementa una estrategia de reinserción social bajo una visión humanista que se reflejó en la entrega de cuatro mil 500 uniformes, pares de calzado y juegos de cama para las personas privadas de la libertad (PPLs).

Bajo este tenor, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) realizó más de tres mil acciones de formación académica dirigidas a menores de edad en conflicto con la Ley Penal, quienes también recibieron cerca de 900 talleres de capacitación laboral y artística impartidos por el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).