POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Cierra Américo con paso firme su IV año de gobierno

Este lunes el Polyforum Victoria lució abarrotado de personajes provenientes de todo el estado, alcaldes, diputados federales y locales, funcionarios federales, otros de menor rango de los 43 Cabildos se dieron cita para escuchar el IV Informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya. Fue la efervescencia normal del evento político más importante del año, cuando el marcador reporta que se está a un tercio de concluir el sexenio, lo que representa, estar prácticamente en el último tiempo del partido.

En esta ocasión, no hubo para fortuna del doctor Villarreal, las proclamas propias de la sucesión. Quizá debido a que la caballada está “flaca”, hay una sola figura en la arena política estatal, Carmen Lilia Cantúrosas, y créame, eso le va a restar espíritu de competencia al clima interno del partido y restar atención de los espectadores, porque ya se da por hecho, ella será la candidata y muy probablemente la ganadora de la contienda electoral. La cuestión es que en este clima, favoreció al mandatario, y le permitió llegar fuerte a ese capítulo.

Dejemos ese clima político electoral, para centrarnos en el IV Informe de Gobierno, del Dr. Américo Villarreal Anaya, quien dejó testimonio en su comparecencia, que, para dar resultados como mandatario estatal, no basta administrar con honestidad y claridad de pensamiento, los fríos números económicos, que se transforman en beneficios y bienestar de los tamaulipecos, no son suficientes, sino se manejan con sensibilidad, emoción y amor por la tierra donde se nació.

La transparencia en el manejo de los fondos públicos permitió hacer más, generar las obras y acciones de política social que eran urgentes para sacar adelante particularmente a los grupos marginados, a los que menos tienen, así lo afirmó, destacando, que esto permitió llevar a la realidad obras, como son los hospitales, infraestructura hidráulica, y acciones de política social, donde puso siempre en el centro de estas acciones el bienestar de las y los tamaulipecos. Precisó que, “cuando no hay corrupción, alcanza para más”.

Se refirió al impulso del empleo formal, y con ello más justicia laboral; habló del apoyo de su gobierno a las actividades agrícolas y pesqueras y del turismo de reuniones y deportivo.

Villarreal Anaya indicó que, en sus cuatro años al frente de la administración pública, ha acordado con los alcaldes las obras a ejecutar, y logró superar en estos 4 años lo realizado por administraciones anteriores.

Este manejo honesto, y la voluntad de servir, permitió devolver la esperanza en los 43 municipios, se refirió a la reducción de delitos diversos como el secuestro, el robo a negocios y asesinatos dolosos. Dijo que la seguridad es un proceso continuo y se debe seguir trabajando.

Ahí Américo Villarreal, abrió un espacio en su mensaje, para abordar el reto de la seguridad; en ese marco, pidió a los tamaulipecos, valorar el camino recorrido. Señaló que: “no hay soluciones mágicas, la tranquilidad del estado es una construcción diaria, que no termina, y que no admite descuido”

En esa parte de su intervención, agradeció a instancias federales como el Ejército y la Marina que, en coordinación estrecha con el gobierno de Tamaulipas, trabajaron y lograron restablecer la paz social, que hoy permite transitar con tranquilidad en nuestras carreteras.

APOYO DEL GOBERNADOR A TRANSFORMADO A VICTORIA. – El alcalde Lalo Gattás reconoció el apoyo proporcionado por el gobernador Américo Villarreal Anaya a Victoria, lo cual se ha traducido en una transformación importante, que le da presencia a la capital del Estado, pero también representa bienestar para los victorenses.

Gattás Báez, asistió como invitado al IV Informe de Gobierno del mandatario, y en ese marco resaltó, que, entre las acciones realizadas por la administración estatal, sobresale la inversión sin precedentes en obra pública para Victoria. Se trata de proyectos estratégicos, de alto costo, como es la segunda línea del acueducto, que tiene que ver con el desarrollo económico de Victoria y lo que esto genera en bienestar de los habitantes de la capital del Estado.

Gattás se refirió al liderazgo del titular del Poder Ejecutivo, el avance que impulsa y el humanismo que imprime su gobierno, para mejorar la vida de los tamaulipecos. El alcalde por su parte, reiteró el compromiso de su gobierno, para seguir trabajando en equipo y consolidar la transformación de la Capital y Corazón de Tamaulipas.