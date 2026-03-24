Inicia la rehabilitación de la cancha Enrique Borja de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 24 de 2026.- Como parte del impulso al deporte y a la infraestructura deportiva que encabeza el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se ha iniciado la remodelación de la tradicional cancha Enrique Borja, ubicada en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortinas de Ciudad Victoria.

Este proyecto forma parte de un programa estatal en coordinación con el Gobierno Federal, enfocado en la renovación y construcción de espacios deportivos, con el objetivo de contar con más canchas de fútbol en mejores condiciones para la práctica de esta disciplina.

Además, estas acciones se integran al programa del Mundial Social que se desarrollará en todo el país, impulsado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La cancha Enrique Borja será rehabilitada con la instalación de nuevo pasto sintético, luego de que el anterior cumpliera su vida útil, además de contemplar mejoras adicionales para optimizar su funcionalidad y brindar un espacio más adecuado para las y los usuarios.

Actualmente, los trabajos ya presentan avances con el retiro del material anterior, dando paso a la siguiente etapa del proceso de renovación.

Este espacio deportivo es uno de los más importantes de la capital tamaulipeca, al ser utilizado por miles de personas cada semana, desde niñas y niños de tres años hasta categorías libres, en las ramas femenil y varonil, además de albergar torneos de carácter estatal y regional.

En este sentido, Manuel Virués Lozano ha dado seguimiento puntual a este programa, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las obras.

Refirió que con estas acciones, respaldadas por la Secretaría de Bienestar Social, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de ofrecer más y mejores espacios deportivos para el desarrollo de las diferentes disciplinas en Tamaulipas.