Por: Raúl Terrazas Barraza

La esencia no fallarle al pueblo, Américo

Tras asumir la responsabilidad de eliminar la pobreza extrema en Tamaulipas, el Gobierno de Tamaulipas mantiene su tarea en un escenario donde el humanismo es el eje central de las acciones, dijo, en su Cuarto Informe del estado que guarda la administración estatal, el Doctor Américo Villarreal Anaya.

La transformación verdadera es la que está en construcción en Tamaulipas, es la que está a favor del pueblo, por eso debemos de seguir unidos y alertas para evitar desvíos, para evitar la reacción de aquellos que pretenden de vuelta llegar a sus privilegios y que, a través del tribunal impostor de las redes sociales, que, desde el anonimato y las noticias falsas, abren de nuevo espacios a las oligarquías que ya venció el Movimiento de Regeneración Nacional.

En ese mismo sentido hizo ver que es necesario apelar al despertar de conciencias, el mismo recurso que derrotó por la vía de las elecciones democráticas el cambio del poder ejecutivo de Tamaulipas, el despertar de conciencias que devolvió al Legislativo al pueblo soberano y ese mismo factor que hace poco llevó a la democratización del Poder Judicial y que derribó el último bastión de los privilegios.

El mandatario exhortó a echar mano de ese despertar de conciencias requerido ahora para neutralizar a las oligarquías que se refugian aún en la mentira, la manipulación, en el espejismo de las pantallas del espacio digital de la infocracia y que, son a todas luces enemigos hostiles de la verdad, el derecho, la igualdad y la prosperidad compartida.

Villarreal Anaya, subrayó que la transformación se construye de manera colectiva con trabajo, disciplina y convicción, con instituciones que funcionan, con decisiones firmes y con un gobierno que tiene claro a quien se debe y como servir a través del pacto social establecido en las Leyes.

Comentó que su Movimiento tiene bien claro, como gobernar, porque más allá de las cifras y los indicadores, aquello que en verdad cuenta con las idas que cambien, las oportunidades que se abren y la dignidad que se recupera y se hace en unidad, en sintonía con el proyecto nacional que lleva a cabo la presidenta, Doctora Claudia Sheinbaum, bajo la premisa de no fallarle al pueblo.

Luego expresó que en este último está la esencia de su gobierno, del Gobierno de Tamaulipas, porque aquello que se ha perseguido por tres años y medio, pero que, además se dará continuidad con firmeza, con profundo sentido humanista y con la fuerza de la esperanza que señala que el trabajo diario tiene sentido, mismo que, reafirma que aquello que se hace es bueno y que permitirá a las próximas generaciones tener un mejor futuro que el que debió de construirse con la transformación.

Remarcó, como lo hiciera durante todo el discurso de su Informe de Gobierno número cuatro, que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo y, esa idea es, Más Tamaulipas, Más Tamaulipas y Más Tamaulipas, frase que el dio pie para vitorear a la entidad y al país, al concluir su mensaje para las y los tamaulipecos, que se dio en un lleno total del Polyforum del Parque Bicentenario.

El mandatario hizo un repaso de los logros obtenidos en cada una de las áreas de su administración, hizo énfasis en las infraestructuras, en la economía, turismo, desde luego salud y de esta en especial la moderna infraestructura hospitalaria que tiene la entidad y que se refuerza con la entrada en operación de un gran Hospital del ISSSTE en la zona sur de la entidad y el Nuevo Hospital General de Ciudad Madero que pronto será inaugurado por la presidenta de la República.

Por cierto, con la representación de la Doctora Sheinbaum Pardo, acudió el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath B. Bolaños López y Carlos Vázquez García hizo estuvo por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, también hubo la presencia del Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz y enviados de otras entidades como Nuevo León, Coahuila, Veracruz y Tlaxcala.

Antes de entrar al detalle de los logros de su Gobierno, en los que también sobresalieron el trabajo de asistencia Social que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF que preside la Doctora María de Villarreal, los avances en educación y las inversiones para dignificar las escuelas y los nuevos proyectos para la movilidad carretera, así como los ya ejecutados en varias ciudades para que el tránsito vehicular no se convierta en un problema serio, el Gobernador Villarreal Anaya agradeció la asistencia de las y los presidentes municipales a quienes pidió que se pudieran de pie para un reconocimiento por parte de los asistente al evento.

A diferencia de otros informes de Gobierno, en esta que es la parte política, muchos políticos los aprovechaban para llevar agua a su molino, es decir, placearse y esperar ser mencionados frente a la multitud ya por el conductor del evento o por el propio Gobernador que rindió su Cuarto Informe de Gobierno, para ser enfocados por las cámaras, sin embargo, esto nunca ocurrió, ni a miembros del Senado de la República, de la Cámara de Diputados Federal o del Congreso del Estado, se les dijo por su nombre, solo se mencionó que estaban allí y nunca hubo una toma que los ubicara.

Si se llamó por su nombre a la presidenta del poder Judicial, Mtra Tania Contreras López y a los responsables del Congreso del Estado, Diputados Sergio Ojeda Castillo presidente de la mesa Directiva y Humberto Prieto Herrera responsable de la Junta de Gobierno, pero, debido a que son los responsables de los otros dos poderes, no le hace que los dos diputados anden en promoción abierta pro-candidaturas para las alcaldías de Nuevo Laredo y Reynosa de manera respectiva.

También llamó la atención que la escolta de la Bandera, para los honores de ordenanza, estuviera formada por hombres que portaban la cuera tamaulipeca y que, la escolta del Escudo de Armes era de mujeres, esto, porque antes ambos elementos eran realizados por mujeres, por tanto, la paridad de género de la que habló el Gobernador en su Gabinete se reflejó en el inicio del evento del Cuarto Informe de Gobierno.

Después, el mandatario tamaulipeco tuvo una reunión comida con los invitados al Informe y, para media tarde, todo se había consumado en materia de Informe.