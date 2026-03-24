Fortalecen acciones en pesca y acuacultura en el norte de Tamaulipas

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas.- Marzo 24 de 2026.- En una gira de trabajo por el norte del estado, el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, acompañó a la alcaldesa de Nueva Ciudad Guerrero, Laura Verónica Peña Martínez, para verificar el cumplimiento de las metas del programa Nutrimar Común, mediante la entrega de filete de pescado realizada por la Sociedad Cooperativa El Chamizal.

Esta actividad fue respaldada con incentivos a la comercialización otorgados por la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, con el objetivo de fortalecer la economía de los productores y garantizar el acceso a productos pesqueros de calidad para la población.

Como parte de su agenda, el subsecretario también sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Miguel Alemán, Ramiro Cortez Barrera, donde se establecieron las bases para impulsar la reorganización de productores y el ordenamiento pesquero en la presa Marte R. Gómez.

Estas acciones, impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, dirigida por Antonio Varela Flores, contribuyen al fortalecimiento de la cadena de valor del sector pesquero, fomentan la sostenibilidad de esta importante actividad primaria y refuerzan la seguridad alimentaria de las familias tamaulipecas.

El subsecretario señaló que con este tipo de iniciativas, el Gobierno del Estado, que encabeza Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con el desarrollo integral del sector pesquero y el bienestar de las comunidades que dependen de esta actividad.