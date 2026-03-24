Fortalece Tamaulipas  su posicionamiento en la industria de semiconductores desde Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.– Marzo 24 de 2026.- En el marco de la estrategia de desarrollo económico e innovación impulsada por el Gobierno de Tamaulipas, se realizó en Monterrey el “Foro de Semiconductores México–EUA”, Capítulo 6, organizado por la CANIETI. Este tipo de encuentros fortalece la vinculación regional, donde la Oficina de Representación del Gobierno del Estado en Nuevo León funge como enlace institucional.

Este espacio reunió a representantes de la industria, la academia y el sector público, con el objetivo de analizar el papel de México en la cadena global de valor de los semiconductores, así como las oportunidades para fortalecer el ecosistema tecnológico del país.

En representación de la Secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, la subsecretaria de Inversión, Anabell Flores Garza, participó en el panel donde se abordaron las oportunidades para fortalecer esta industria estratégica y ampliar la participación de los estados en este sector.

Durante el foro se destacó que Tamaulipas cuenta con capacidades industriales que ya forman parte de la cadena de valor tecnológica, particularmente en manufactura electrónica, integración de sistemas y sectores como el automotriz y el electrónico.

Asimismo, se compartió la estrategia del estado para fortalecer este ecosistema mediante el desarrollo de talento especializado, la reconversión de ingenieros y el impulso a capacidades en ensamble, prueba y empaquetado, áreas clave dentro de la cadena global de semiconductores.

Estas acciones se impulsan en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) y el Centro de Investigación Avanzada, unidad Tamaulipas, con el objetivo de consolidar las capacidades tecnológicas del estado.

Desde Nuevo León, la Oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas mantiene una agenda activa de vinculación institucional que permite dar seguimiento a este tipo de iniciativas estratégicas, en línea con la visión del gobernador, Américo Villarreal Anaya, orientada a posicionar al estado en sectores de alto valor agregado y fortalecer su integración en cadenas globales de suministro.