Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Tamaulipas va bien: AVA

*Y va a ir mejor…

Con un auditorio lleno en el Polyforum Victoria y con un ambiente de optimismo y apoyo social, además ante el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, quien asistió con la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó todos los avances de su gobierno dentro de su Cuarto Informe de Gobierno. Son ya 3 años y medio los que lleva el gobernador Américo Villarreal al frente de los destinos de Tamaulipas, se ven resultados en los distintos rubros y avances en diferentes programas.

Basta decir que el mismo gobernador calificó a esta gestión como una administración humanista, socialmente responsable del progreso de nuestro estado, con importantes avances y rasgos muy particulares, como por ejemplo, tener el mejor Sistema DIF del país; visto así por sus resultados y por los apoyos que recibe la gente en diferentes formas, como apoyos a la economía familiar, las becas a estudiantes en distintos niveles educativos y las obras en distintos proyectos; las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Social.

Se ven resultados en el desarrollo agropecuario, comercial, turísticos, en obras urbanas y en caminos y desarrollo rural. En las distintas regiones de Tamaulipas se han dado apoyos como nunca en áreas con grandes necesidades y se observa un trabajo permanente en aquellas áreas que requieren de nuevos impulsos para corregir rezagos y aspectos a cumplir. La actual administración se ha preocupado por atender rezagos de gobiernos anteriores y resolver problemas de la infraestructura de servicios que demanda la población. En los principales logros conviene resaltar lo siguiente:

En materia de seguridad, el mandatario tamaulipeco indicó que a diferencia del pasado cuando la autoridad de entonces y sus mandos de policía, violaban sistemáticamente derechos humanos y en lugar de inspirar confianza y protección, sembraban miedo, hoy en Tamaulipas los resultados objetivos muestran una clara reducción en la mayoría de los 98 indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, en especial en lo referente a los de alto impacto.

También destacó la inversión histórica de más de 21 mil millones de pesos invertidos en obra pública en los 43 municipios, aseguró que Tamaulipas destaca por sus finanzas sanas, la reducción de la deuda en más de 833 mdp y la acreditación con las mejores calificaciones de instituciones financieras, «en todo esto en Tamaulipas vamos bien», mencionó.

De igual forma destacó los logros en materia energética, los reconocimientos de turismo, el récord de 17.5 millones de visitantes; el apoyo para el desarrollo rural, el segundo lugar nacional de tasa de desocupación con 3.2 por ciento, el liderazgo nacional en la integración económica entre México y Estados Unidos, en transporte carretero y ferroviario; los proyectos de inversión extranjera y los indicadores económicos que muestran que Tamaulipas «va bien…y va a ir mejor».

El mandatario estatal hizo una amplia exposición de los avances en salud, el apoyo histórico del gobierno federal para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria con más de 4,300 mdp y la campaña de vacunación con un avance de 61%, ocupando el segundo lugar nacional y que ha permitido ser el único estado del país sin casos activos de sarampión, este año.

En educación destacó la inversión de casi 1,300 mdp a través del Programa La Escuela es Nuestra y un cifra similar del estado a través del ITIFE para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles escolares, además de las becas, y la entrega de paquetes de útiles y uniformes escolares. Solo por citar algunos resultados de su gobierno.

NOTAS CORTAS

1.- Los alcaldes de municipios de distintas regiones del estado han visto en el informe una lista de logros que cada quien en sus distintas regiones han considerado como avances positivos y han visto que el gobernador sigue trabajando día a día por la transformación de nuestro estado, así lo han manifestado las y los presidentes municipales de Tula, Bustamante, Palmillas, Jaumave, Victoria, Güemez, Casas, Padilla, Díaz Ordaz, Soto La Marina, El Mante, Tampico y Nuevo Laredo, solo por citar algunos, lo que muestra un trabajo coordinado y bien aceptado por la población.

2.- El Director de Oficinas Fiscales del Estado Marcelo Olán Mendoza, al asistir al Cuarto Informe de Gobierno Humanista del Dr. Américo Villarreal Anaya, dijo que, se compartieron avances importantes en favor de las y los tamaulipecos. También que reconocía y felicitaba el trabajo que se viene realizando desde el Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario tamaulipeco, por su compromiso con el bienestar de nuestra gente. Que se ve la transformación en este gobierno del cambio y va creciendo cada vez más y la gente va recuperando la confianza, pues dijo sentirse orgulloso de pertenecer al gobierno de AVA.

3.- Con AVA gana Victoria. El mismo alcalde Lalo Gattás afirmó ayer que con el gobierno de Américo Villarreal Anaya se ha impulsado mucho a la capital del estado, pues destacó que el proyecto del puerto seco y recinto fiscal, promovido por el gobernador transformará la economía de Victoria con una visión de corto, mediano y largo plazo y así confirma el trabajo realizado por el gobernador en todos los municipios del Estado. Con AVA gana Victoria, agregó. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.