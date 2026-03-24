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Coordina el Gobierno de Tamaulipas acciones inmediatas con Federación ante llegada de hidrocarburos

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El titular de SEDUMA indicó que todo está listo para activar brigadas y sumar esfuerzos interinstitucionales a fin de proteger el litoral y garantizar seguridad ambiental y turística en Semana Santa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 24 de 2026.- Ante la detección de las primeras manchas de residuos de hidrocarburos en costas de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal instruyó intensificar acciones coordinadas con autoridades federales, con el objetivo de proteger el litoral, cuidar el equilibrio ecológico y brindar certeza a visitantes de playas ante la próxima temporada vacacional de Semana Santa.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, informó que, tras el reporte de un derrame de hidrocarburos que ha impactado el litoral del Golfo de México, la dependencia a su cargo afirmó que el Gobierno del Estado se encuentra listo, se mantiene atento y en estrecha comunicación con instancias como la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y autoridades del sector turístico.

“Estamos listos para apoyar. Se pueden integrar brigadas y sumar esfuerzos con distintas dependencias, según de la magnitud del evento”, afirmó Becker Hernández.

Explicó que se han realizado recorridos de vigilancia y se preparan nuevas evaluaciones para este mismo día, mientras se analizan las condiciones de las corrientes marinas, factor clave para comprender el comportamiento de los residuos ya detectados en las playas tamaulipecas.

“Estamos muy al pendiente del tema, en coordinación con las autoridades federales. Se están haciendo recorridos y seguimos en comunicación constante para estar preparados ante cualquier situación que pudiera presentarse”, señaló el titular de la dependencia.

Asimismo, destacó que Tamaulipas mantiene comunicación con entidades como Veracruz y Tabasco, donde también se ha reportado la afectación, a fin de dar seguimiento al comportamiento del fenómeno y fortalecer la capacidad de respuesta.

Ante este escenario, el secretario tamaulipeco adelantó que se activarán brigadas de atención con participación interinstitucional, incluyendo Protección Civil y programas de empleo temporal, para apoyar en labores de limpieza y contención.

Finalmente, reiteró que la prioridad es actuar con responsabilidad, coordinación y anticipación para proteger el entorno natural y garantizar condiciones seguras para la población y el turismo, en línea con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, que pone en el centro el bienestar de las familias tamaulipecas.

 

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