Acerca Guardia Estatal a “Max”, perro especializado, a comunidad escolar

-Estas acciones forman parte de los programas de proximidad social

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 24 de 2026.- Como parte de las acciones de proximidad realizadas por el Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal, se llevó a cabo una actividad de convivencia y demostración en la Escuela Primaria “Francisco Márquez”.

Niñas y niños vivieron una jornada de aprendizaje al recibir la visita de “Max”, un canino de la Guardia Estatal cuya misión es detectar narcóticos.

Max, acompañado de su manejador y otros elementos policiales, realizó demostraciones en las que identificó pseudoaromas de narcóticos ocultos en distintas cajas.

Con agilidad, disciplina y un alto sentido del olfato, demostró cómo su entrenamiento contribuye a mantener la seguridad.

Además de mostrar parte de su entrenamiento físico, interactuó con los estudiantes y permitió que conocieran de cerca el trabajo que realizan los binomios caninos en la policía.

La jornada cerró con preguntas y momentos de convivencia entre alumnos, docentes, elementos de la Guardia Estatal y Max.