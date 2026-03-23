Se consolida el gobierno de Tamaulipas en materia de salud

A cuatro años se fortalece y contribuye al plan y acciones de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 23 de 2026.- Tamaulipas contribuye en el fortalecimiento del sistema nacional de salud y continuará impulsando las estrategias del gobernador Américo Villarreal Anaya, para atender la demanda y las necesidades de la población, dijo la Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos.

Señaló que, como lo mencionó el mandatario estatal en su Cuarto Informe de Gobierno, se ha avanzado con paso firme, “más fuertes, más humanos y más cerca de la gente”, lo que nos ha consolidado como un referente nacional en el sistema de salud.

Dijo que la salud materna, la niñez y la prevención de enfermedades, son prioridades permanentes, para ello se trabaja de manera integral para garantizar el acceso a la salud y que más personas cuenten con servicios de calidad, tengan diagnósticos oportunos y cuenten con los medicamentos necesarios.

“En estos cuatro años de gobierno, se ha modernizado la infraestructura, se han incorporado herramientas digitales que facilitan el acceso y acerca los servicios; se ha dado prioridad al auto cuidado de la salud, otorgado un seguimiento oportuno a más mujeres embarazadas, más niñas y niños cuentan con protección integral, y el estado se ubica en el primer lugar a nivel nacional en intervenciones quirúrgicas a través de la Beneficencia Pública”, señaló.

Por último, destacó que, con la unión de esfuerzos y una visión humanista, con la adición al IMSS Bienestar, el gobernador Américo Villarreal Anaya, consolida una mejora en la cobertura y la calidad en la atención médica y se trabaja para el acceso universal en salud e integrar a todas las instituciones púbicas para que la población continúe con servicios médicos dignos, humanistas y gratuitos.