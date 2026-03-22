Vota por Tamaulipas en los premios: “Lo Mejor de México”

-Son 4 categorías: Mejor playa; Festival Cultural; Naturaleza y Espiritualidad y experiencia para vivir México al menos una vez en la vida

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 22 de 2026.- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas te invita a poner en alto el nombre de nuestro estado, participando en la votación por los premios más importantes del turismo nacional: “Lo Mejor de México 2026”.

“Estamos nominados en cuatro categorías y cada una es parte de las bellezas que tenemos para ofrecerle a México y al mundo”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Las votaciones estarán abiertas hasta el día 20 de abril del 2026 a las 23:59 horas, imagina nuestras playas secretas que aún guardan su paz virgen, como Barra del Tordo, nominada en la Categoría 3. Mejor playa por descubrir en 2026.

Invitó a pensar en la magia que se vive en el hermoso puerto de Tampico, cuando el Jazz Internacional Tampico Fest llena el aire de notas que emocionan y unen a miles de personas, compite en la Categoría 7. Mejor festival cultural contemporáneo: Jazz Internacional Tampico Fest

Recuerda ese lugar sagrado donde la naturaleza y la fe se encuentran, la Virgen del Chorrito, que participa en la Categoría 8. Mejor experiencia que combina naturaleza y espiritualidad: Virgen del Chorrito

Y qué decir de la Reserva de la Biósfera El Cielo, ese paraíso verde que todos deberíamos vivir al menos una vez en la vida, nominado en la Categoría 12. Mejor experiencia para vivir en México al menos una vez en la vida: Reserva de la Biósfera El Cielo

Refirió que esto va mucho más allá de un premio, es la oportunidad de decirle a todo México que Tamaulipas tiene playas espectaculares, cultura vibrante, espiritualidad profunda y naturaleza que quita el aliento.

Tu voto es lo que necesitamos para ganar estas cuatro categorías. Solo te tomará un par de minutos: entra a la página https://lomejormexico.com/, regístrate, es muy sencillo y vota por Tamaulipas en cada una de las categorías donde estamos participando: 3, 7, 8 y 12.

Cada click cuenta, cada voto es un pedacito de orgullo tamaulipeco que sumamos juntos, hagámoslo, vamos por los cuatro para Tamaulipas, concluyó en titular de Turismo.