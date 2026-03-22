Presenta SRHDS actualización del Semáforo del Cuidado del Agua en Tamaulipas: 12 municipios en rojo

Tampico, Tamaulipas. – Marzo 22 de 2026.- El Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, presentó la actualización del Semáforo del Cuidado del Agua en el estado, con base en el balance hídrico de las principales cuencas.

Informó que los municipios de la zona fronteriza se mantienen en color rojo, derivado de los bajos niveles de almacenamiento en las presas internacionales La Amistad y Falcón; no obstante, aseguró que el abasto de agua para consumo humano está garantizado.

En la cuenca del Río San Fernando, los municipios se encuentran en color amarillo debido a la disponibilidad relativa del recurso, manteniéndose el suministro mediante el apoyo con pipas. De igual forma, la cuenca del río Soto la Marina presenta condiciones similares, donde además se destacan obras estratégicas como la segunda línea del acueducto, la construcción de una planta tratadora y potabilizadora, así como dos estaciones de bombeo.

Por su parte, la cuenca del Río Guayalejo–Tamesí se mantiene mayormente en color verde, al contar con disponibilidad suficiente en fuentes superficiales y subterráneas.

En la región del altiplano, se registra una condición entre amarillo y rojo, debido a la disminución en los niveles del acuífero Tula–Bustamante y la falta de precipitaciones; sin embargo, el suministro de agua se mantiene mediante el uso de pipas en diversas comunidades.

Durante su intervención, el titular de la dependencia exhortó a los gerentes de los organismos operadores a redoblar esfuerzos para mejorar sus indicadores de eficiencia, y reconoció el trabajo realizado para fortalecer las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado en el estado.

En cuanto a la clasificación por municipio, se informó que se encuentran en color verde: Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl.

En color amarillo: Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando, San Nicolás y Villagrán.

Mientras que en color rojo: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tula, Valle Hermoso y Victoria.