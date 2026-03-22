Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Cuarto Informe de Gobierno

*Breves estatales…

Todo está listo para que este lunes 23 de marzo en punto de las 13:00 horas del día, dé a conocer a detalle ante la sociedad tamaulipeca todos los avances y logros de su 4to año de Gobierno, el Dr. Américo Villarreal Anaya. Evento que se llevará a cabo en el Polyforum Victoria.

Por lo que, en Tamaulipas seguimos avanzando con paso firme, así que acompáñanos a ser parte del Cuarto Informe de Gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya, donde conoceremos de viva a voz los logros y el rumbo que estamos construyendo juntos. Así que, sigue la transmisión en vivo por nuestras redes. Eso es lo que informa el Gobierno de Tamaulipas a través de su Coordinación General de Comunicación Social.

Por otra parte, si se da cuenta en el renovado cuadro del gabinete americanista, se nota que llegaron al poder los Hernández, pues ahí tenemos a la Reynosense, Dra. Adriana Marcela Hernández Campos, ahora flamante titular de la Secretaría de Salud; al victorense Karl Heinz Becker Hernández, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Gerardo Algarín Hernández, como Titular de Coordinación de Comunicación Social con origen Nayarita. Así las cosas en el renovado gobierno.

Mientras tanto, en el magisterio tamaulipeco que dirige el Profe Arnulfo Rodríguez Treviño, anda muy movido y coordinando la visita a nuestro estado del dirigente nacional del SNTE, del Coahuilense, Maestro Alfonso Cepeda Salas. ¿A qué viene?, pues no sabemos, habrá que preguntarle al líder magisterial para que nos ilustre más del tema. Lo que si sabemos, es que habrá buenas y nuevas noticias para el gremio sindical.

Lo que sí sabemos es que, anda fuerte el murmullo de que el dirigente Cepeda Salas, viene tomando la delantera en la ruta a la candidatura de Morena por la gubernatura de su tierra natal.

Es verdad que falta mucho para la sucesión, pero también es cierto que los aspirantes de todos los partidos políticos de allá, buscan posicionarse desde ahora y Cepeda va a delante y de frente, eso nos informan los colegas de ese estado del noreste.

Total que en el caso del líder magisterial nacional, aseguran los saben, que es bien visto en Palacio Nacional y por los altos mandos de Morena y en la Secretaría de Gobernación, como un buen perfil, con manejo político, recursos, y capacidad de movilización. Así que hay que esperar para informar.

Por cierto, ya vienen las vacaciones de Semana Santa y se dice que cerraran oficinas en los tres niveles de gobierno. Que algunos lo tomarán a partir del miércoles 01 de abril hasta el Martes 07. Mientras otros comentan que les tocará del Jueves Santo 02 de Abril al Lunes 06. Es decir, solo falta prácticamente una semana y media laboral para que inicie este periodo vacacional de reflexión, playa y arena, entre otros centros turísticos más que se tienen en todo Tamaulipas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.