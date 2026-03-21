Tamaulipas logra la liquidación total del incendio forestal en Bustamante

– Se afectaron aproximadamente 230 hectáreas de matorral desértico rosetófilo

– Participaron 87 brigadistas de los tres órdenes de gobierno

Bustamante, Tamaulipas.- Marzo 21 de 2026 .- Tras intensos esfuerzos de combate, el Gobierno del Estado de Tamaulipas anunció la liquidación completa del incendio forestal registrado en el paraje Cerro El Tepozán, municipio de Bustamante, logrando un 100% de control y 100% de liquidación, según el reporte del Centro Estatal de Manejo del Fuego.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, resaltó que este logro fue posible gracias a la coordinación efectiva entre brigadistas de los tres órdenes de gobierno y al respaldo decidido del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha priorizado la atención oportuna de emergencias ambientales en la entidad.

El incendio que inició el 15 de marzo, fue combatido sin interrupción por personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Protección Civil Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, así como autoridades estatales y municipales, sumando un total de 87 elementos desplegados en la zona.

Según el informe técnico, se afectaron aproximadamente 230 hectáreas de matorral desértico rosetófilo, identificándose como causa probable el uso de fogatas.

González de la Fuente, destacó que la pronta intervención y la eficiente coordinación interinstitucional permitieron contener y extinguir el fuego, evitando daños mayores al ecosistema y reduciendo riesgos para la población.

González de la Fuente, dijo que el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y hace un llamado a la ciudadanía a evitar el uso irresponsable del fuego en zonas forestales, con el objetivo de prevenir futuros incidentes.