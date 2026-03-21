Supervisan correcta distribución de pescado del Programa Nutrimar Común   

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 21 de 2026.- Como parte del acompañamiento y supervisión del cumplimiento de metas del programa Nutrimar Común, personal de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura llevó a cabo acciones de seguimiento a la atención de comedores FISE en los municipios de Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán.

Estas labores fueron coordinadas por el Director de Desarrollo Estratégico y Sostenibilidad de la Subsecretaría, Celestino Martínez Bernal, quien encabezó los trabajos de verificación para asegurar que los apoyos lleguen de manera oportuna a la población beneficiaria.

Durante estas acciones se constató la entrega de raciones de filete de pescado a los comedores, producto suministrado por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera El Chamizal, en cumplimiento de los compromisos establecidos con la Secretaría de Bienestar Social.

La Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, encabezada por Jorge de Jesús Montagner Mendoza, reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual a este tipo de programas que fortalecen la alimentación de sectores prioritarios.

Con estas acciones, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, liderada por Antonio Varela Flores, garantiza que los beneficios derivados de los apoyos a la producción otorgados por el Gobierno del Estado se traduzcan en bienestar directo para la población vulnerable tamaulipeca, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en la región.