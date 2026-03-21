Entrega SEBIEN estufas y tinacos en Xicoténcatl

Xicoténcatl, Tamaulipas.- Marzo 21 de 2026.- Habitantes de la zona rural de Xicoténcatl se sumaron al recibimiento de apoyos sociales que realiza la Secretaría de Bienestar Social en el estado, como parte de la política humanista y de transformación para el desarrollo, que impulsa en Tamaulipas el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En gira de trabajo, la secretaria de SEBIEN Silvia Casas González, estuvo acompañada de la presidenta municipal de ese municipio, Mariela López Sosa y de autoridades estatales, quienes visitaron en primer orden el ejido El Aguiche Segunda Unidad, donde se hizo entrega de estufas ecológicas cuyos beneficios impactan a favor de la salud de las personas y reduce el consumo de recursos forestales.

En su mensaje, la titular de SEBIEN dijo que este tipo de apoyos son indispensables en las áreas rurales donde la principal fuente de energía es la leña, por lo que es indispensable ofrecer alternativas de uso para ayudar al cuidado del medio ambiente, pero principalmente con el objetivo de proteger la salud en el hogar con mucho menos emisiones de humo.

“Pensando en que las estufas ecológicas son una alternativa más segura y saludable para la preparación de alimentos, nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, envía estos apoyos para fortalecer la calidad de vida de las y los tamaulipecos que más lo necesitan”, dijo.

Más tarde, los habitantes del Ejido 5 de Mayo recibieron a las autoridades estatales y municipales, quienes llevaron estufas ecológicas y tinacos, apoyos que se traducen como una condición de bienestar para las familias, al impactar directamente en la salud, en el cuidado de los recursos naturales y en la eficiencia de los hogares.

En cada evento, la secretaria de Bienestar Social hizo llegar el cordial saludo enviado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, así como la seguridad de que las políticas de inclusión que impulsa, son garantía de que las demandas básicas para el bienestar, tienen respuesta tangible por medio de los apoyos sociales que son entregados de manera directa y sin intermediarios.